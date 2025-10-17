بريطانيا وفرنسا تعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بريطانيا وفرنسا تعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، اليوم الجمعة في تصريحات صحفية، إن "مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول".وأكد أن "فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية من أجل إضفاء الطابع الرسمي عليها عبر اعتماد قرار بمجلس الأمن الدولي".وأفاد بأن "المناقشات ما تزال جارية، لا سيما مع الأمريكيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار في الأيام المقبلة".ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين الماضي، والتوقيع عليه من الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، أطلقت حركة حماس الفلسطينية سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، وسلمت إسرائيل جزءا من جثث المحتجزين القتلى، وقالت إنه يجري البحث عن باقي الجثث.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
بريطانيا وفرنسا تعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة

أعلنت فرنسا بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في الأيام المقبلة، لنشر قوة دولية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، اليوم الجمعة في تصريحات صحفية، إن "مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول".
وأكد أن "فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية من أجل إضفاء الطابع الرسمي عليها عبر اعتماد قرار بمجلس الأمن الدولي".
وأفاد بأن "المناقشات ما تزال جارية، لا سيما مع الأمريكيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار في الأيام المقبلة".
ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين الماضي، والتوقيع عليه من الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، أطلقت حركة حماس الفلسطينية سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، وسلمت إسرائيل جزءا من جثث المحتجزين القتلى، وقالت إنه يجري البحث عن باقي الجثث.

لكن إسرائيل حاولت الضغط على "حماس"، بالزعم أن الحركة "لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتسليم الجثث"، ولوّحت باستخدام عقوبات أبرزها تضييق دخول المساعدات إلى القطاع.

واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
