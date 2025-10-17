https://sarabic.ae/20251017/بريطانيا-وفرنسا-تعدان-مشروع-قرار-في-مجلس-الأمن-بشأن-إرسال-قوات-دولية-إلى-غزة-1106099831.html

بريطانيا وفرنسا تعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة

بريطانيا وفرنسا تعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة

أعلنت فرنسا بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، اليوم الجمعة في تصريحات صحفية، إن "مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول".وأكد أن "فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية من أجل إضفاء الطابع الرسمي عليها عبر اعتماد قرار بمجلس الأمن الدولي".وأفاد بأن "المناقشات ما تزال جارية، لا سيما مع الأمريكيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار في الأيام المقبلة".ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين الماضي، والتوقيع عليه من الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، أطلقت حركة حماس الفلسطينية سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، وسلمت إسرائيل جزءا من جثث المحتجزين القتلى، وقالت إنه يجري البحث عن باقي الجثث.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

