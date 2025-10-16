https://sarabic.ae/20251016/حكومة-غزة-تعلن-القطاع-منطقة-منكوبة-وسط-70-مليون-طن-من-الركام-الناتج-عن-الحرب-1106085785.html

حكومة غزة تعلن القطاع "منطقة منكوبة" وسط 70 مليون طن من الركام الناتج عن الحرب

أعلنت حكومة قطاع غزة، اليوم الخميس، تصنيف القطاع "منطقة منكوبة بيئيًا وإنشائيًا"، جراء الحرب الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام ونحو 20 ألف قذيفة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، أن حجم الدمار الناتج عن الحرب الإسرائيلية وصل إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، حيث تشير التقديرات الرسمية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض، نتيجة تدمير آلاف المنازل والمنشآت الحيوية.وجاء هذا الإعلان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأوضح المكتب الحكومي أن الركام يشمل "منازل ومرافق حيوية دمرها الاحتلال عمدًا"، مما جعل القطاع منطقة منكوبة، وأعاق وصول المساعدات الإنسانية وجهود الإنقاذ. كما حذر المكتب من وجود نحو 20 ألف جسم متفجر غير منفجر، يشكل تهديدًا مباشرًا للمدنيين والعاملين في الميدان، ويتطلب معالجة هندسية متخصصة قبل البدء برفع الأنقاض. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة على القطاع، قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار. وأشار إلى أن الحرب الأخيرة تركت آثاراً كارثية غير مسبوقة، إذ خلفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض والركام، إضافة إلى تدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية الأساسية. وأضاف البرنامج أن نحو 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل فى قطاع غزة جراء الحرب، متوقعا أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام.وأكد البرنامج الأممي أن تعافي قطاع غزة سيحتاج إلى وقت طويل وجهود دولية منسقة تشمل إعادة البناء والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مشددًا على ضرورة بدء العمل في إطار خطة شاملة ومستدامة. ووفقا له فإنه لا يمكن البدء في عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام دون فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، وتشير التقديرات إلى أن القطاع بحاجة إلى سنوات من العمل المتواصل لإعادة بناء ما دمر، خاصة في ظل تضرر شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس، إلى جانب الدمار الكلي أو الجزئي لعشرات الآلاف من المنازل. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

