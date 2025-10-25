https://sarabic.ae/20251025/مصر-تؤكد-أهمية-التنفيذ-الكامل-لبنود-اتفاق-غزة-لضمان-تثبيت-التهدئة-وبدء-عملية-إعادة-الإعمار-1106375062.html
مصر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة لضمان تثبيت التهدئة وبدء عملية إعادة الإعمار
استعرض وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تلاها من جهود لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس
وخلال لقائه مع وزيرة الخارجية الرومانية، أوانا تسويو، على هامش مشاركته في أعمال قمة مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد عبد العاطي، "أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان تثبيت التهدئة ووقف العدوان وبدء عملية إعادة الإعمار"، مشيرا إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة الشهر المقبل.كما أكد وزير الخارجية المصري تطلع القاهرة لمشاركة فاعلة من الدول الأوروبية، ومن بينها رومانيا، في دعم جهود إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الرومانية، عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بنتائج قمة مصر والاتحاد الأوروبي وما تمخضت عنه من توافق حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومؤكدة حرص رومانيا على مواصلة التنسيق مع مصر في مختلف الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 أسير فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
مصر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة لضمان تثبيت التهدئة وبدء عملية إعادة الإعمار
استعرض وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تلاها من جهود لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال لقائه مع وزيرة الخارجية الرومانية، أوانا تسويو، على هامش مشاركته في أعمال قمة مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد عبد العاطي، "أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان تثبيت التهدئة ووقف العدوان وبدء عملية إعادة الإعمار"، مشيرا إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة الشهر المقبل.
كما أكد وزير الخارجية المصري تطلع القاهرة لمشاركة فاعلة من الدول الأوروبية، ومن بينها رومانيا، في دعم جهود إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الرومانية، عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بنتائج قمة مصر والاتحاد الأوروبي وما تمخضت عنه من توافق حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومؤكدة حرص رومانيا على مواصلة التنسيق مع مصر في مختلف الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا،
وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 أسير فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.