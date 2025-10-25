https://sarabic.ae/20251025/إعلام-واشنطن-تمنع-إسرائيل-من-اتخاذ-خطوات-جديدة-في-غزة-بشأن-حماس-1106375421.html

إعلام: واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات جديدة في غزة بشأن "حماس"

إعلام: واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات جديدة في غزة بشأن "حماس"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات جديدة في قطاع غزة بشأن حركة "حماس". 25.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة - لم تذكرها، صباح اليوم السبت، أن واشنطن تمنع تل أبيب من اتخاذ خطوات جديدة في غزة ردا على عدم إعادة "حماس" باقي جثامين الأسرى الإسرائيليين المختطفين.أفادت تقارير إسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، أن نحو 60% من أنفاق حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة لا تزال قائمة.وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من دون الإشارة إلى مصادرها، أمس الجمعة، أن "قرابة نصف هذه الأنفاق تقع داخل الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر، الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مع بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما يجعل من السهل على إسرائيل استهدافها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 أسير فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

