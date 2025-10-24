https://sarabic.ae/20251024/الفصائل-الفلسطينية-تعلن-الاتفاق-على-تسليم-إدارة-غزة-إلى-لجنة-فلسطينية-مؤقتة-1106359655.html
الفصائل الفلسطينية تعلن الاتفاق على تسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة
أصدرت الفصائل الفلسطينية، المجتمعة في القاهرة، بيانا مشتركا أكدت فيه تمسكها بوحدة الصف، وذلك في إطار التحضير لحوار شامل يهدف إلى حماية المشروع الوطني...
وجددت الفصائل تقديرها للجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة لوقف الحرب على غزة، وفي مقدمتها جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية تستند إلى وحدة الكلمة والمصير، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الجمعة.وشدد البيان على رفض جميع أشكال الضم والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأكد إدانته لمصادقة البرلمان الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة" على الضفة الغربية.وأعلن المجتمعون دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، مع الاتفاق على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين والتكنوقراط لتولي إدارة شؤون القطاع بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية.كما أقر البيان إنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة إعمار غزة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء جميع أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال. وتستضيف مصر محادثات بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى توافق فلسطيني داخلي في إطار المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وما يرتبط بذلك ترتيبات أمنية تتعلق بإدارة القطاع.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
