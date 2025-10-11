"حماس": لا نسعى لأن نكون طرفا في أي ترتيبات إدارية أو حكم في اليوم الذي يلي العدوان على غزة

عربي
وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن "الحركة تتعامل مع المرحلة المقبلة انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية"، مؤكداً أنها "لا تسعى لأن تكون طرفًا في أي ترتيبات إدارية أو حكم في اليوم الذي يلي العدوان على غزة".وأشار قاسم إلى أن "أولويات الحركة الراهنة هي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع وتعزيز الوحدة الوطنية"، مؤكدا حرصها منذ البداية على إدارة التفاوض ضمن إطار وطني جامع، وبتوافق الكل الفلسطيني، وهو ما تم التأكيد عليه في اتفاق شرم الشيخ الأخير.وأضاف أن "حماس كانت ولا تزال التعبير الأصدق عن تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال"، مؤكدًا أن "لا قوة في العالم قادرة على كسر إرادة هذا الشعب أو القضاء على آماله المشروعة في التحرير والعودة".ودعا قاسم، "قيادة السلطة الفلسطينية إلى مغادرة حالة السلبية التي لازمتها طيلة فترة الحرب، والانخراط في الجهد الوطني المشترك لإنقاذ غزة، وإعادة ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني بما يضمن وحدة الصف وإعادة بناء النظام السياسي على أسس وطنية وديمقراطية".وختم بالقول إن "حماس حريصة على إشراك جميع القوى الوطنية والإسلامية في أي مسار سياسي أو ميداني قادم، بما يعزز وحدة القرار والموقف، ويحصّن الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة مشاريع الاحتلال ومخططاته".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيزور مصر، وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.وأضاف ترامب في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض عن اتفاق السلام في غزة: "هذه صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين وللعالم أجمع".وأكد الرئيس الأمريكي: "سيعود الرهائن يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة"، مضيفا أن "الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب".وأكد ترامب أنه ستتم إعادة بناء غزة وأن هناك بلدانا غنية عدة ستساعد في ذلك، مشددا على أن هناك توافقا بشأن المرحلة التالية من خطة غزة.وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
"حماس": لا نسعى لأن نكون طرفا في أي ترتيبات إدارية أو حكم في اليوم الذي يلي العدوان على غزة

© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة
أكدت حركة حماس، أنها تُجري في هذه المرحلة حوارات فصائلية موسعة ومعمقة مع مختلف القوى الفلسطينية، بهدف استكمال تنفيذ بنود خطة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها أخيرا، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية والإنسانية.
وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن "الحركة تتعامل مع المرحلة المقبلة انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية"، مؤكداً أنها "لا تسعى لأن تكون طرفًا في أي ترتيبات إدارية أو حكم في اليوم الذي يلي العدوان على غزة".
وأشار قاسم إلى أن "أولويات الحركة الراهنة هي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع وتعزيز الوحدة الوطنية"، مؤكدا حرصها منذ البداية على إدارة التفاوض ضمن إطار وطني جامع، وبتوافق الكل الفلسطيني، وهو ما تم التأكيد عليه في اتفاق شرم الشيخ الأخير.
وأضاف أن "حماس كانت ولا تزال التعبير الأصدق عن تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال"، مؤكدًا أن "لا قوة في العالم قادرة على كسر إرادة هذا الشعب أو القضاء على آماله المشروعة في التحرير والعودة".
ودعا قاسم، "قيادة السلطة الفلسطينية إلى مغادرة حالة السلبية التي لازمتها طيلة فترة الحرب، والانخراط في الجهد الوطني المشترك لإنقاذ غزة، وإعادة ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني بما يضمن وحدة الصف وإعادة بناء النظام السياسي على أسس وطنية وديمقراطية".
وختم بالقول إن "حماس حريصة على إشراك جميع القوى الوطنية والإسلامية في أي مسار سياسي أو ميداني قادم، بما يعزز وحدة القرار والموقف، ويحصّن الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة مشاريع الاحتلال ومخططاته".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيزور مصر، وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
وأضاف ترامب في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض عن اتفاق السلام في غزة: "هذه صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين وللعالم أجمع".
وأكد الرئيس الأمريكي: "سيعود الرهائن يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة"، مضيفا أن "الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب".
وأكد ترامب أنه ستتم إعادة بناء غزة وأن هناك بلدانا غنية عدة ستساعد في ذلك، مشددا على أن هناك توافقا بشأن المرحلة التالية من خطة غزة.
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
