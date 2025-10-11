https://sarabic.ae/20251011/مصر-وأمريكا-تبحثان-ترتيبات-قمة-شرم-الشيخ-بشأن-غزة-التي-ستعقد-برئاسة-السيسي-وترامب-1105866508.html
مصر وأمريكا تبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة التي ستعقد برئاسة السيسي وترامب
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأمريكي، ماركو روبيو، تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103213330_0:0:1600:899_1920x0_80_0_0_21eac4a1f1625d3d0a28eb280b939161.jpg
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد ناقش الوزيران، في اتصال هاتفي، "بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب، بما فى ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة"، كما بحث الوزيران المشاركة الدولية فى قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.واعتبر وزير الخارجية الأمريكى، قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، مشيدا بالدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية، الذي أسهم فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخى.من جانبه، أشار الوزير المصري إلى "التقدير البالغ الذي يكنه الرئيس السيسي للرئيس الأمريكى ولخطة السلام التى طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الارض سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني.وأكد وزير الخارجية المصري أن "هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التى تجمع مصر والولايات المتحدة والتى تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية"، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيزور مصر، وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.وأكد الرئيس الأمريكي: "سيعود الرهائن يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة"، مضيفا أن "الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب".وأكد ترامب أنه ستتم إعادة بناء غزة وأن هناك بلدانا غنية عدة ستساعد في ذلك، مشددا على أن هناك توافقا بشأن المرحلة التالية من خطة غزة.وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
مصر وأمريكا تبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة التي ستعقد برئاسة السيسي وترامب
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد ناقش الوزيران، في اتصال هاتفي، "بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب، بما فى ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة"، كما بحث الوزيران المشاركة الدولية فى قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكى، قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، مشيدا بالدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية، الذي أسهم فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخى.
من جانبه، أشار الوزير المصري إلى "التقدير البالغ الذي يكنه الرئيس السيسي للرئيس الأمريكى ولخطة السلام التى طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الارض سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية المصري أن "هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التى تجمع مصر والولايات المتحدة والتى تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية"، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيزور مصر
، وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
وأضاف ترامب في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض عن اتفاق السلام في غزة: "هذه صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين وللعالم أجمع".
وأكد الرئيس الأمريكي: "سيعود الرهائن يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة"، مضيفا أن "الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب".
وأكد ترامب أنه ستتم إعادة بناء غزة وأن هناك بلدانا غنية عدة ستساعد في ذلك، مشددا على أن هناك توافقا بشأن المرحلة التالية من خطة غزة.
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ
ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.