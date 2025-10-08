https://sarabic.ae/20251008/باحث-سياسي-المفاوضات-في-شرم-الشيخ-تواجه-عقبات-رغم-التفاؤل-الحذر-1105770154.html
باحث سياسي: المفاوضات في شرم الشيخ تواجه عقبات رغم التفاؤل الحذر
باحث سياسي: المفاوضات في شرم الشيخ تواجه عقبات رغم التفاؤل الحذر
حصري
تحدث الباحث السياسي الفلسطيني، محمود مطر، عن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "التفاؤل بإمكانية توقيع الاتفاق، مشوب بالحذر نتيجة التجارب السابقة خلال العامين الأخيرين".
وأوضح مطر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التفاؤل يرتبط بالإصرار الأمريكي الواضح، إضافة إلى المشاركات العربية والتركية"، لكنه شدد أن "بعض النقاط في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، ليست سهلة الحسم، بل تحتاج إلى جولات تفاوضية طويلة".
وأضاف أن "المرحلة الأولى من الاتفاق قد تبدأ بملف تبادل الأسرى، بينما تبقى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من غزة من أبرز النقاط الشائكة"، إذ تربطها حركة "حماس" بالإفراج عن الأسرى، معتبرا أن "قضية سلاح الحركة الذي ترفض تسليمه إلا إلى السلطة الفلسطينية، تشكل بدورها إحدى أصعب القضايا في المفاوضات".
وأشار مطر إلى أن "تنفيذ جميع مراحل الاتفاق يتطلب ضمانات حقيقية تضمن الانسحاب وفق جدول زمني محدد، في ظل عدم اقتناع إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع"، لافتا إلى أن "إسرائيل تشن حربا موازية في الضفة الغربية التي تحولت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى ساحة مفتوحة للاعتداءات، ولا سيما اعتداءات المستوطنين".
ورأى مطر أن "فشل المفاوضات يبقى احتمالا واردا، رغم انحياز خطة ترامب لصالح إسرائيل التي لم تلتزم سابقا بأي اتفاق ولا تأبه بالضغوط الدولية"، معتبرا أن "المواقف الدولية تمنح الخطة زخما إضافيا للضغط باتجاه القبول بها، في مرحلة مفصلية ستؤثر في مستقبل القضية الفلسطينية إذا ما تم اختزالها في ملف الأسرى فقط".
وختم مطر داعيا القوى الفاعلة في العالم، وفي مقدمتها روسيا، إلى "ممارسة مزيد من الضغوط من أجل التوصل الى حل حقيقي يحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني المرتبطة بالقضية الفلسطينية".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في شرم الشيخ، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس
لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتستضيف مصر من الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.