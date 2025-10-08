باحث سياسي: المفاوضات في شرم الشيخ تواجه عقبات رغم التفاؤل الحذر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث سياسي: المفاوضات في شرم الشيخ تواجه عقبات رغم التفاؤل الحذر
باحث سياسي: المفاوضات في شرم الشيخ تواجه عقبات رغم التفاؤل الحذر
تحدث الباحث السياسي الفلسطيني، محمود مطر، عن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "التفاؤل بإمكانية توقيع الاتفاق، مشوب... 08.10.2025
وأوضح مطر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التفاؤل يرتبط بالإصرار الأمريكي الواضح، إضافة إلى المشاركات العربية والتركية"، لكنه شدد أن "بعض النقاط في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، ليست سهلة الحسم، بل تحتاج إلى جولات تفاوضية طويلة".وأشار مطر إلى أن "تنفيذ جميع مراحل الاتفاق يتطلب ضمانات حقيقية تضمن الانسحاب وفق جدول زمني محدد، في ظل عدم اقتناع إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع"، لافتا إلى أن "إسرائيل تشن حربا موازية في الضفة الغربية التي تحولت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى ساحة مفتوحة للاعتداءات، ولا سيما اعتداءات المستوطنين".وختم مطر داعيا القوى الفاعلة في العالم، وفي مقدمتها روسيا، إلى "ممارسة مزيد من الضغوط من أجل التوصل الى حل حقيقي يحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني المرتبطة بالقضية الفلسطينية".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في شرم الشيخ، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.عامان على 7 أكتوبر.. غزة من الحصار إلى الخرابمصر: مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة
باحث سياسي: المفاوضات في شرم الشيخ تواجه عقبات رغم التفاؤل الحذر

تحدث الباحث السياسي الفلسطيني، محمود مطر، عن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "التفاؤل بإمكانية توقيع الاتفاق، مشوب بالحذر نتيجة التجارب السابقة خلال العامين الأخيرين".
وأوضح مطر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التفاؤل يرتبط بالإصرار الأمريكي الواضح، إضافة إلى المشاركات العربية والتركية"، لكنه شدد أن "بعض النقاط في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، ليست سهلة الحسم، بل تحتاج إلى جولات تفاوضية طويلة".

وأضاف أن "المرحلة الأولى من الاتفاق قد تبدأ بملف تبادل الأسرى، بينما تبقى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من غزة من أبرز النقاط الشائكة"، إذ تربطها حركة "حماس" بالإفراج عن الأسرى، معتبرا أن "قضية سلاح الحركة الذي ترفض تسليمه إلا إلى السلطة الفلسطينية، تشكل بدورها إحدى أصعب القضايا في المفاوضات".

جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
بدء الجلسة الموسعة لمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة
10:53 GMT
وأشار مطر إلى أن "تنفيذ جميع مراحل الاتفاق يتطلب ضمانات حقيقية تضمن الانسحاب وفق جدول زمني محدد، في ظل عدم اقتناع إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع"، لافتا إلى أن "إسرائيل تشن حربا موازية في الضفة الغربية التي تحولت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى ساحة مفتوحة للاعتداءات، ولا سيما اعتداءات المستوطنين".

ورأى مطر أن "فشل المفاوضات يبقى احتمالا واردا، رغم انحياز خطة ترامب لصالح إسرائيل التي لم تلتزم سابقا بأي اتفاق ولا تأبه بالضغوط الدولية"، معتبرا أن "المواقف الدولية تمنح الخطة زخما إضافيا للضغط باتجاه القبول بها، في مرحلة مفصلية ستؤثر في مستقبل القضية الفلسطينية إذا ما تم اختزالها في ملف الأسرى فقط".

وختم مطر داعيا القوى الفاعلة في العالم، وفي مقدمتها روسيا، إلى "ممارسة مزيد من الضغوط من أجل التوصل الى حل حقيقي يحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني المرتبطة بالقضية الفلسطينية".
غارات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
بين التفاؤل والحذر.. هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟
07:45 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في شرم الشيخ، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.

وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.

وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه
08:42 GMT
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتستضيف مصر من الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.

وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.
عامان على 7 أكتوبر.. غزة من الحصار إلى الخراب
مصر: مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة
