بن غفير: نحن دولة ذات سيادة مستقلة ولسنا تحت وصاية واشنطن

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بأن بلاده دولة ذات سيادة مستقلة وليست تحت وصاية واشنطن. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن بن غفير أنه يقدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا، ولكن يعتبر إسرائيل دولة ذات سيادة مستقلة وليست تحت وصاية الإدارة الأمريكية.وشدد إيتمار بن غفير على أنه "يجب أن نكون أصحاب البيت وندير أمورنا بأنفسنا".وأشار إلى أن الهدف الأهم من الحرب على قطاع غزة هو القضاء على حركة "حماس" وهذا الهدف كان يجب أن يكون أولوية قبل إعادة المختطفين الأحياء والأموات.وفي السياق نفسه، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة من الدول التي قد تسهم في نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، وذكرت من بينها بلدين عربيين.قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر، إن عدة دول مهتمة بالانضمام إلى قوة استقرار دولية قد تنشتر في غزة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك.وأشار روبيو إلى أن "الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا في هذا الصدد، مع وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان، والعديد من الدول التي تريد أن تكون جزءا منه لا يمكنها القيام بذلك بدونه".كما أعلن ماركو روبيو، أنه لا يتصوّر تقسيما دائما لقطاع غزة، مؤكدا أن لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع، مضيفا: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

