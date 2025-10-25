https://sarabic.ae/20251025/خليل-الحية-حماس-مستعدة-لتسليم-إدارة-غزة-كاملة-وقبول-قوات-أممية-1106395160.html

خليل الحية: حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة كاملة وقبول قوات أممية

خليل الحية: حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة كاملة وقبول قوات أممية

سبوتنيك عربي

قال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "احماس" في قطاع غزة خليل الحية، إن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مؤكداً استعدادها لتسليم... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T21:33+0000

2025-10-25T21:33+0000

2025-10-25T21:37+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

اختراق وقف إطلاق النار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f4173176c62cefa440af8a0f40e3a9.jpg

وأوضح الحية في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أن "حماس وحركة فتح توصلتا إلى تفاهم بشأن وجود قوات أممية تتولى مهمة الفصل بين الأطراف ومراقبة وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية توافقَت على أن تتولى الهيئة الأممية مسؤولية إعادة إعمار غزة.وكشف الحية أنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر خلال لقائهما بأن حماس حركة تسعى إلى الاستقرار، مضيفاً أنه قال لهما إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي.كما اعتبر أن "استهداف الدوحة والفشل الذريع غير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكّلا انتكاسة كبيرة للاحتلال، مشدداً على أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وأنه إذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة الفلسطينية".وشدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، أن قضية الأسرى قضية وطنية بامتياز، مشددًا على أن الحركة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة الأسرى جميعًا.وأوضح الحية أن "الاحتلال يتعنت بشأن العديد من أسماء الأسرى المطروحة في ملفات التبادل، لكنه أشار إلى أن الجهود بهذا الشأن ما زالت مستمرة ولم تنته بعد.وفي حديثه عن الوضع الإنساني في غزة، قال الحية إن القطاع بحاجة إلى نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميًا لتغطية احتياجاته، وليس 600 شاحنة فقط كما هو الحال الآن، مؤكدًا أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد الأساسية إلى غزة وكأن الحرب لم تتوقف بعد.وأضاف أن الموضوع الإنساني يؤرق القيادة الفلسطينية والمجتمع الغزي، في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام إدخال المساعدات.وأشار الحية إلى أن الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار تؤرق المواطنين وتعرض الاتفاق للخطر، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالتفاهمات القائمة حفاظًا على الاستقرار الإنساني والأمني في القطاع.

https://sarabic.ae/20251009/قيادي-بمنظمة-التحرير-الفلسطينية-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-وقف-الحرب-في-غزة-وتولي-السلطة-إدارة-القطاع-1105812172.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, اختراق وقف إطلاق النار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة