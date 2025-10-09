https://sarabic.ae/20251009/بن-غفير-نتنياهو-وعد-بتفكيك-حماس-وإذا-لم-يفعل-سنسقط-حكومته-1105814342.html
بن غفير: نتنياهو وعد بتفكيك "حماس" وإذا لم يفعل سنسقط حكومته
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأنه سعيد بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مضيفًا: "لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة"، على حد... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير، قوله اليوم الخميس، إن نتنياهو تعهد له بـ"تفكيك" حركة حماس الفلسطينية، مضيفًا: "إذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة التي يرأسها".وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "إطلاق سراح آلاف الإرهابيين (الأسرى الفلسطينيين) ومنهم 250 قاتلا، ثمن لا يطاق".وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "لم يجر تصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، لوقف الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن جلسة الحكومة تأجلت للساعة العاشرة.وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق الناروشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
18:55 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 19:08 GMT 09.10.2025)
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأنه سعيد بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مضيفًا: "لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة"، على حد وصفه، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير، قوله اليوم الخميس، إن نتنياهو تعهد له بـ"تفكيك" حركة حماس الفلسطينية، مضيفًا: "إذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة التي يرأسها".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "إطلاق سراح آلاف الإرهابيين (الأسرى الفلسطينيين
) ومنهم 250 قاتلا، ثمن لا يطاق".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "لم يجر تصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، لوقف الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن جلسة الحكومة تأجلت للساعة العاشرة.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت المفاوضات
مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.