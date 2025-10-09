بن غفير: نتنياهو وعد بتفكيك "حماس" وإذا لم يفعل سنسقط حكومته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/بن-غفير-نتنياهو-وعد-بتفكيك-حماس-وإذا-لم-يفعل-سنسقط-حكومته-1105814342.html
بن غفير: نتنياهو وعد بتفكيك "حماس" وإذا لم يفعل سنسقط حكومته
بن غفير: نتنياهو وعد بتفكيك "حماس" وإذا لم يفعل سنسقط حكومته
سبوتنيك عربي
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأنه سعيد بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مضيفًا: "لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة"، على حد... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T18:55+0000
2025-10-09T19:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_0:87:1019:660_1920x0_80_0_0_f25faa7aff510063ca0d8d7ef9dea453.jpg
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير، قوله اليوم الخميس، إن نتنياهو تعهد له بـ"تفكيك" حركة حماس الفلسطينية، مضيفًا: "إذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة التي يرأسها".وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "إطلاق سراح آلاف الإرهابيين (الأسرى الفلسطينيين) ومنهم 250 قاتلا، ثمن لا يطاق".وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "لم يجر تصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، لوقف الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن جلسة الحكومة تأجلت للساعة العاشرة.وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق الناروشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
https://sarabic.ae/20251009/ترامب-توقيع-اتفاق-غزة-سيتم-خلال-زيارتي-لمصر-1105810140.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_114:0:1019:679_1920x0_80_0_0_dbaf370027f4dd909d4450354a714a2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

بن غفير: نتنياهو وعد بتفكيك "حماس" وإذا لم يفعل سنسقط حكومته

18:55 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 19:08 GMT 09.10.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأنه سعيد بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مضيفًا: "لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة"، على حد وصفه، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير، قوله اليوم الخميس، إن نتنياهو تعهد له بـ"تفكيك" حركة حماس الفلسطينية، مضيفًا: "إذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة التي يرأسها".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "إطلاق سراح آلاف الإرهابيين (الأسرى الفلسطينيين) ومنهم 250 قاتلا، ثمن لا يطاق".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "لم يجر تصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، لوقف الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن جلسة الحكومة تأجلت للساعة العاشرة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
ترامب: توقيع اتفاق غزة سيتم خلال زيارتي لمصر.. فيديو
16:21 GMT
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
