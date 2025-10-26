https://sarabic.ae/20251026/روبيو-يستبعد-تقسيما-دائما-لقطاع-غزة-1106397292.html
روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة
روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه لا يتصوّر تقسيما دائما لقطاع غزة، مؤكدا أن لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع. 26.10.2025
وقال روبيو للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".وتابع: "هذه هي الخطة على المدى البعيد، الإسرائيليون لا مصلحة لديهم في احتلال غزة".واستبعدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" حاليا.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، أعاد الجيش الإسرائيلي تمركزه شرق "خط أصفر" يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، محتفظا بالسيطرة على نحو نصف القطاع.وزار روبيو إسرائيل في أعقاب زيارات للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.
وقال روبيو للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".
وأضاف: "في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب في غزة، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقا لذلك".
وتابع: "هذه هي الخطة على المدى البعيد، الإسرائيليون لا مصلحة لديهم في احتلال غزة".
واستبعدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" حاليا.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، أعاد الجيش الإسرائيلي تمركزه شرق "خط أصفر" يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، محتفظا بالسيطرة على نحو نصف القطاع.
وزار روبيو إسرائيل في أعقاب زيارات للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.