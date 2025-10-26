عربي
بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي – عاجل
روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة
روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه لا يتصوّر تقسيما دائما لقطاع غزة، مؤكدا أن لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال روبيو للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".وتابع: "هذه هي الخطة على المدى البعيد، الإسرائيليون لا مصلحة لديهم في احتلال غزة".واستبعدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" حاليا.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، أعاد الجيش الإسرائيلي تمركزه شرق "خط أصفر" يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، محتفظا بالسيطرة على نحو نصف القطاع.وزار روبيو إسرائيل في أعقاب زيارات للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.ترامب: على حماس إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين سريعا وإلا ستتخذ الدول الضامنة لاتفاق السلام إجراءاتمصر تقدم دعما لوجستيا للبحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين في غزة
05:16 GMT 26.10.2025
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه لا يتصوّر تقسيما دائما لقطاع غزة، مؤكدا أن لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع.
وقال روبيو للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".

وأضاف: "في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب في غزة، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقا لذلك".

وتابع: "هذه هي الخطة على المدى البعيد، الإسرائيليون لا مصلحة لديهم في احتلال غزة".
واستبعدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" حاليا.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
خليل الحية: "حماس" مستعدة لتسليم إدارة غزة كاملة وقبول قوات أممية
أمس, 21:33 GMT
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، أعاد الجيش الإسرائيلي تمركزه شرق "خط أصفر" يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، محتفظا بالسيطرة على نحو نصف القطاع.
وزار روبيو إسرائيل في أعقاب زيارات للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.
ترامب: على حماس إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين سريعا وإلا ستتخذ الدول الضامنة لاتفاق السلام إجراءات
مصر تقدم دعما لوجستيا للبحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين في غزة
