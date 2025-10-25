https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يطالب-حماس-بإعادة-جثث-الأسرى-الإسرائيليين-سريعا-وإلا-ستتخذ-الدول-الضامنة-لاتفاق-السلام-1106394312.html

ترامب: على حماس إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين سريعا وإلا ستتخذ الدول الضامنة لاتفاق السلام إجراءات

ترامب: على حماس إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين سريعا وإلا ستتخذ الدول الضامنة لاتفاق السلام إجراءات

سبوتنيك عربي

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، حركة حماس على الإسراع بإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ومن بينهم أميركيان، محذراً من أن الدول الضامنة... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T20:51+0000

2025-10-25T20:51+0000

2025-10-25T20:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg

في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم السبت، قال ترامب: "على حماس البدء فوراً بإعادة جثث الرهائن القتلى، وإلا ستضطر دول أخرى مشاركة في اتفاق السلام لاتخاذ إجراءات.وأضاف: "لقد حققنا سلاماً قوياً في الشرق الأوسط، وهناك فرصة كبيرة لجعله دائماً. أراقب عن كثب ما يجري في غزة، وسنتابع التطورات خلال الـ48 ساعة القادمة". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت، أن إمارة قطر سترسل قوات لحفظ السلام إلى قطاع غزة، وذلك بعد لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة. وفي وقت سابق من اليوم السبت، التقى ترامب مع القادة القطريين على متن طائرته خلال توقف للتزود بالوقود. واستقبل ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،على سجادة حمراء وتكريم كامل قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية. وقال ترامب: "قطر حليف عظيم للولايات المتحدة، ونعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك". أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية خلال توقفه بالدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وذكرت نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في بلدهما أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية".

https://sarabic.ae/20251025/مصر-تقدم-دعما-لوجستيا-للبحث-عن-جثامين-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة--1106392333.html

https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعلن-أن-قطر-سترسل-قوات-لحفظ-السلام-إلى-قطاع-غزة--1106392787.html

https://sarabic.ae/20251025/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارة-على-غزة-لاستهداف-أحد-أعضاء-حركة-الجهاد-الإسلامي-1106391917.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة