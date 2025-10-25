https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يطالب-حماس-بإعادة-جثث-الأسرى-الإسرائيليين-سريعا-وإلا-ستتخذ-الدول-الضامنة-لاتفاق-السلام-1106394312.html
ترامب: على حماس إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين سريعا وإلا ستتخذ الدول الضامنة لاتفاق السلام إجراءات
في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم السبت، قال ترامب: "على حماس البدء فوراً بإعادة جثث الرهائن القتلى، وإلا ستضطر دول أخرى مشاركة في اتفاق السلام لاتخاذ إجراءات.وأضاف: "لقد حققنا سلاماً قوياً في الشرق الأوسط، وهناك فرصة كبيرة لجعله دائماً. أراقب عن كثب ما يجري في غزة، وسنتابع التطورات خلال الـ48 ساعة القادمة". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت، أن إمارة قطر سترسل قوات لحفظ السلام إلى قطاع غزة، وذلك بعد لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة. وفي وقت سابق من اليوم السبت، التقى ترامب مع القادة القطريين على متن طائرته خلال توقف للتزود بالوقود. واستقبل ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،على سجادة حمراء وتكريم كامل قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية. وقال ترامب: "قطر حليف عظيم للولايات المتحدة، ونعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك". أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية خلال توقفه بالدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وذكرت نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في بلدهما أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية".
الأخبار
ar_EG
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، حركة حماس على الإسراع بإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ومن بينهم أميركيان، محذراً من أن الدول الضامنة لاتفاق السلام ستتخذ إجراءات في حال عدم الامتثال.
في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم السبت، قال ترامب: "على حماس
البدء فوراً بإعادة جثث الرهائن القتلى، وإلا ستضطر دول أخرى مشاركة في اتفاق السلام لاتخاذ إجراءات.
بعض الجثث يصعب الوصول إليها، لكن هناك جثامين أخرى بإمكان حماس إعادتها لكنها ترفض ذلك".
وأضاف: "لقد حققنا سلاماً قوياً في الشرق الأوسط، وهناك فرصة كبيرة لجعله دائماً. أراقب عن كثب ما يجري في غزة
، وسنتابع التطورات خلال الـ48 ساعة القادمة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت، أن إمارة قطر سترسل قوات لحفظ السلام إلى قطاع غزة، وذلك بعد لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة.
وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت قطر سترسل قوات لحفظ السلام إلى غزة "سيفعلون ذلك في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، التقى ترامب مع القادة القطريين على متن طائرته خلال توقف للتزود بالوقود.
واستقبل ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،على سجادة حمراء وتكريم كامل قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.
وقال ترامب: "قطر حليف عظيم للولايات المتحدة، ونعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية خلال توقفه بالدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وذكرت نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في بلدهما أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية".