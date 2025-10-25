https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعلن-أن-قطر-سترسل-قوات-لحفظ-السلام-إلى-قطاع-غزة--1106392787.html
ترامب يعلن أن قطر سترسل قوات لحفظ السلام إلى قطاع غزة
وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت قطر سترسل قوات لحفظ السلام إلى غزة "سيفعلون ذلك في الوقت المناسب".واستقبل ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،على سجادة حمراء وتكريم كامل قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية خلال توقفه بالدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سيرافق ترامب في قطر.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إمارة قطر سترسل قوات لحفظ السلام إلى قطاع غزة، وذلك بعد لقاءه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة.
وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت قطر سترسل قوات لحفظ السلام إلى غزة "سيفعلون ذلك في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، التقى ترامب مع القادة القطريين على متن طائرته خلال توقف للتزود بالوقود.
واستقبل ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
،على سجادة حمراء وتكريم كامل قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.
وقال ترامب: "قطر حليف عظيم للولايات المتحدة، ونعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية خلال توقفه بالدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
.
وذكرت نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في بلدهما أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية".
وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سيرافق ترامب في قطر.