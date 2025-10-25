ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية ... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يلتقي-أمير-قطر-على-متن-الطائرة-الرئاسية--فيديو-1106391305.html
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية ... فيديو
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية ... فيديو
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الامريكي ترامب، اليوم الأحد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T18:13+0000
2025-10-25T19:34+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106391354_0:322:1125:955_1920x0_80_0_0_8dbe9d4487944983f116124bfba101ab.jpg
واستقبل ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ترامب على سجادة حمراء وتكريم كامل قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "قطر حليف عظيم للولايات المتحدة".ووفقا للرئيس الأمريكي، فإنه "نعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".أفادت وكالة بريطانية، صباح اليوم، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية خلال توقفه بالدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وقالت الوكالة نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في بلدهما أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية".وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سيرافق ترامب في قطر.
https://sarabic.ae/20251024/تقارير-إسرائيلية-ترامب-يتوعد-نتنياهو-بـرد-بالغ-العنف-في-حال-إفساده-اتفاق-غزة-1106348707.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106391354_0:216:1125:1060_1920x0_80_0_0_220756bd659c521311609a770a4f7068.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية ... فيديو

18:13 GMT 25.10.2025 (تم التحديث: 19:34 GMT 25.10.2025)
© Photo / x.comالرئيس الامريكي ترامب يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة.
الرئيس الامريكي ترامب يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
التقى الرئيس الامريكي ترامب، اليوم الأحد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة.
واستقبل ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ترامب على سجادة حمراء وتكريم كامل قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية
وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "قطر حليف عظيم للولايات المتحدة".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فإنه "نعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".
أفادت وكالة بريطانية، صباح اليوم، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية خلال توقفه بالدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
تقارير إسرائيلية: ترامب يتوعد نتنياهو بـ"رد بالغ العنف" في حال إفساده اتفاق غزة
أمس, 10:49 GMT
وقالت الوكالة نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في بلدهما أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية".
وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سيرافق ترامب في قطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала