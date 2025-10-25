https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يلتقي-أمير-قطر-على-متن-الطائرة-الرئاسية--فيديو-1106391305.html
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية ... فيديو
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية ... فيديو
التقى الرئيس الامريكي ترامب، اليوم الأحد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
18:13 GMT 25.10.2025 (تم التحديث: 19:34 GMT 25.10.2025)
التقى الرئيس الامريكي ترامب، اليوم الأحد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية في الدوحة.
واستقبل ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ترامب على سجادة حمراء وتكريم كامل قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية
وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "قطر حليف عظيم للولايات المتحدة".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فإنه "نعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".
أفادت وكالة بريطانية، صباح اليوم، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية خلال توقفه بالدوحة للتزود بالوقود في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وقالت الوكالة نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء القطريين على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في بلدهما أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية".
وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سيرافق ترامب في قطر.