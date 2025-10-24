عربي
https://sarabic.ae/20251024/تقارير-إسرائيلية-ترامب-يتوعد-نتنياهو-بـرد-بالغ-العنف-في-حال-إفساده-اتفاق-غزة-1106348707.html
تقارير إسرائيلية: ترامب يتوعد نتنياهو بـ"رد بالغ العنف" في حال إفساده اتفاق غزة
تقارير إسرائيلية: ترامب يتوعد نتنياهو بـ"رد بالغ العنف" في حال إفساده اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برد فعل حاد تجاهه، إذا شكّل الأخير تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T10:49+0000
2025-10-24T10:49+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097464605_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_fdc771a38c15cb68cc4e290bec4a25c9.jpg
وقال مراسل "قناة 12" الإسرائيلية، باراك رافيد، إن مسؤولا أمريكيا أخبره أن "نتنياهو يسير على خط رفيع مع ترامب، وإذا استمر على ذلك النهج، فسوف يفسد اتفاق غزة، وإذا حدث هذا، فسوف يتخذ ترامب معه رد فعل عنيف".وختمت المذيعة في القناة، يونيت ليفي، تقرير رافيد بالإشارة إلى أن صياغة تصريح المسؤول الأمريكي باللغة الإنجليزية "تبدو أكثر حدة وفظاظة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويعكس هذا التصريح تزايد الإحباط في واشنطن من التحركات السياسية الأخيرة في إسرائيل، وخاصة تصويت الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، على تقديم مشروعي قانون لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي أثار دهشة المسؤولين الأمريكيين، حسبما ورد.وأفصح المسؤول الأمريكي، للمراسل القناة باراك رافيد، عن أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي كان يزور إسرائيل آنذاك، صُدم من القرار، ويعتقد أن إسرائيل تتصرف "بطريقة غير خاضعة للرقابة".وأبلغ نتنياهو فانس بنتائج تصويت الكنيست خلال زيارة الأخير، مؤكدا له أنه مجرد "تصويت تمهيدي"، ولن يُسفر عن أي نتائج، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية (كان).ورد فانس، قائلا: "هذا لا يمكن أن يحدث وأنا هنا".ووفقا لتقرير "القناة 12"، فقد تلقى نتنياهو تحذيرا من قبل مسؤولين أمريكيين، من أن التصويت قد يثير ردود فعل عكسية، ويزعزع استقرار المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".وفي 23 يوليو/ تموز 2025، أيّد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20251023/ترامب-إسرائيل-لن-تفعل-شيئا-بخصوص-الضفة-الغربية-1106334655.html
https://sarabic.ae/20251023/ترامب-يحذر-إسرائيل-من-خططها-بشأن-ضم-الضفة-الغربية-1106318653.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097464605_167:0:2595:1821_1920x0_80_0_0_e646df857952d2fa964bc69dd61d9ce5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم

تقارير إسرائيلية: ترامب يتوعد نتنياهو بـ"رد بالغ العنف" في حال إفساده اتفاق غزة

10:49 GMT 24.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برد فعل حاد تجاهه، إذا شكّل الأخير تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم توقيعه خلال الشهر الجاري، بحسب ما كشفت عنه تقارير إسرائيلية.
وقال مراسل "قناة 12" الإسرائيلية، باراك رافيد، إن مسؤولا أمريكيا أخبره أن "نتنياهو يسير على خط رفيع مع ترامب، وإذا استمر على ذلك النهج، فسوف يفسد اتفاق غزة، وإذا حدث هذا، فسوف يتخذ ترامب معه رد فعل عنيف".
وختمت المذيعة في القناة، يونيت ليفي، تقرير رافيد بالإشارة إلى أن صياغة تصريح المسؤول الأمريكي باللغة الإنجليزية "تبدو أكثر حدة وفظاظة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويعكس هذا التصريح تزايد الإحباط في واشنطن من التحركات السياسية الأخيرة في إسرائيل، وخاصة تصويت الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، على تقديم مشروعي قانون لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي أثار دهشة المسؤولين الأمريكيين، حسبما ورد.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بخصوص الضفة الغربية
أمس, 20:49 GMT
وأفصح المسؤول الأمريكي، للمراسل القناة باراك رافيد، عن أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي كان يزور إسرائيل آنذاك، صُدم من القرار، ويعتقد أن إسرائيل تتصرف "بطريقة غير خاضعة للرقابة".
وأبلغ نتنياهو فانس بنتائج تصويت الكنيست خلال زيارة الأخير، مؤكدا له أنه مجرد "تصويت تمهيدي"، ولن يُسفر عن أي نتائج، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية (كان).
ورد فانس، قائلا: "هذا لا يمكن أن يحدث وأنا هنا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
ترامب يحذر إسرائيل من خططها بشأن ضم الضفة الغربية
أمس, 14:46 GMT
ووفقا لتقرير "القناة 12"، فقد تلقى نتنياهو تحذيرا من قبل مسؤولين أمريكيين، من أن التصويت قد يثير ردود فعل عكسية، ويزعزع استقرار المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وفي 23 يوليو/ تموز 2025، أيّد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
