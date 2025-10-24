تقارير إسرائيلية: ترامب يتوعد نتنياهو بـ"رد بالغ العنف" في حال إفساده اتفاق غزة

https://sarabic.ae/20251024/تقارير-إسرائيلية-ترامب-يتوعد-نتنياهو-بـرد-بالغ-العنف-في-حال-إفساده-اتفاق-غزة-1106348707.html
وقال مراسل "قناة 12" الإسرائيلية، باراك رافيد، إن مسؤولا أمريكيا أخبره أن "نتنياهو يسير على خط رفيع مع ترامب، وإذا استمر على ذلك النهج، فسوف يفسد اتفاق غزة، وإذا حدث هذا، فسوف يتخذ ترامب معه رد فعل عنيف".وختمت المذيعة في القناة، يونيت ليفي، تقرير رافيد بالإشارة إلى أن صياغة تصريح المسؤول الأمريكي باللغة الإنجليزية "تبدو أكثر حدة وفظاظة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويعكس هذا التصريح تزايد الإحباط في واشنطن من التحركات السياسية الأخيرة في إسرائيل، وخاصة تصويت الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، على تقديم مشروعي قانون لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي أثار دهشة المسؤولين الأمريكيين، حسبما ورد.وأفصح المسؤول الأمريكي، للمراسل القناة باراك رافيد، عن أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي كان يزور إسرائيل آنذاك، صُدم من القرار، ويعتقد أن إسرائيل تتصرف "بطريقة غير خاضعة للرقابة".وأبلغ نتنياهو فانس بنتائج تصويت الكنيست خلال زيارة الأخير، مؤكدا له أنه مجرد "تصويت تمهيدي"، ولن يُسفر عن أي نتائج، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية (كان).ورد فانس، قائلا: "هذا لا يمكن أن يحدث وأنا هنا".ووفقا لتقرير "القناة 12"، فقد تلقى نتنياهو تحذيرا من قبل مسؤولين أمريكيين، من أن التصويت قد يثير ردود فعل عكسية، ويزعزع استقرار المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".وفي 23 يوليو/ تموز 2025، أيّد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
