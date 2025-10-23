https://sarabic.ae/20251023/ترامب-إسرائيل-لن-تفعل-شيئا-بخصوص-الضفة-الغربية-1106334655.html

ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بخصوص الضفة الغربية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية، وذلك بعد أن قدّم المشرعون الإسرائيليون مشاريع قوانين تمهد الطريق... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كان قلقا بشأن تصويت البرلمان الإسرائيلي: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئا بها".وأضاف ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس: "هذا لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. ولا يمكنكم فعل ذلك الآن، لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. لن يحدث".وتابع ترامب: "ستفقد إسرائيل كل دعم أمريكا إذا أقدمت على هذه الخطوة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما أكد الرئيس الأمريكي في تصريحاته، أن الوضع في الشرق الأوسط سيتحسن تحت قيادته، ولكن إذا خلفه رئيس لا يكتسب الاحترام، فقد ينتهي كل شيء بسهولة.وفي 23 يوليو/ تموز 2025، أيّد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.

