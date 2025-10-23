https://sarabic.ae/20251023/بيان-لـ15-دولة-ندين-مصادقة-الكنيست-على-مشروعي-قانون-لفرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-1106319510.html

بيان لـ15 دولة: ندين مصادقة الكنيست على مشروعي قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

بيان لـ15 دولة: ندين مصادقة الكنيست على مشروعي قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

دان بيان صادر عن 15 دولة، بينها مصر والسعودية وتركيا وباكستان، اليوم الخميس، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية

وأضاف البيان المشترك أن "الخطوة الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن".وأردف البيان: "ترحب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي".وفي 23 يوليو/ تموز 2025، أيّد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية، ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

