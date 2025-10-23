عربي
بيان لـ15 دولة: ندين مصادقة الكنيست على مشروعي قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
سبوتنيك عربي
دان بيان صادر عن 15 دولة، بينها مصر والسعودية وتركيا وباكستان، اليوم الخميس، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية...
دان بيان صادر عن 15 دولة، بينها مصر والسعودية وتركيا وباكستان، اليوم الخميس، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "إن المملكة العربية السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية".

وأضاف البيان المشترك أن "الخطوة الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
ترامب يحذر إسرائيل من خططها بشأن ضم الضفة الغربية
14:46 GMT
وأردف البيان: "ترحب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي".
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وفي 23 يوليو/ تموز 2025، أيّد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية، ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
الخارجية القطرية: ندين بشدة مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية
أمس, 19:43 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
فلسطين تدين بشدة محاولات البرلمان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية
أمس, 16:56 GMT
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.

وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
