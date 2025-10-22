عربي
ترامب ينفي مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
https://sarabic.ae/20251022/الخارجية-القطرية-ندين-بشدة-مصادقة-الكنيست-على-فرض-السيادة-الإسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1106294019.html
الخارجية القطرية: ندين بشدة مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية
الخارجية القطرية: ندين بشدة مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن قطر تدين بشدة "محاولة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" ضم أراضٍ في الضفة الغربية، التي تعتبر محتلة بموجب القانون... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T19:43+0000
2025-10-22T19:43+0000
العالم
قطر
أخبار الضفة الغربية
قطاع غزة
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:322:1600:1222_1920x0_80_0_0_79ed92985a48311a3954aaafc22b4f67.jpg
وقالت الوزارة، "إن دولة قطر تدين بأشد العبارات اعتماد الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى لقانونين يهدفان إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات فيها، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتحدياً للقانون الدولي والقرارات الدولية".وفي هذا الصدد، دعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف توسيع سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد صرح اليوم الأربعاء، بأنه "حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية". وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، في سبتمبر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع"يونيسف": 90 % من منازل قطاع غزة تضررت أو تم تدميرها خلال الحرب
الخارجية القطرية: ندين بشدة مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية

19:43 GMT 22.10.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny قطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny
صرحت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن قطر تدين بشدة "محاولة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" ضم أراضٍ في الضفة الغربية، التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي"، وذلك في بيان نشرته الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة، "إن دولة قطر تدين بأشد العبارات اعتماد الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى لقانونين يهدفان إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات فيها، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتحدياً للقانون الدولي والقرارات الدولية".
وفي هذا الصدد، دعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف توسيع سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية".
كذلك أدانت فلسطين بشدة، اليوم الأربعاء، مساعي البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لضم الضفة الغربية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
فلسطين تدين بشدة محاولات البرلمان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية
16:56 GMT
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد صرح اليوم الأربعاء، بأنه "حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية". وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، في سبتمبر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
"يونيسف": 90 % من منازل قطاع غزة تضررت أو تم تدميرها خلال الحرب
