فلسطين تدين بشدة محاولات البرلمان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية

أدانت فلسطين بشدة، اليوم الأربعاء، مساعي البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لضم الضفة الغربية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
القاهرة - سبوتنيك. وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع أراضي الضفة الغربية.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن "وزارة خارجية دولة فلسطين ترفض وتدين بشدة محاولات الكنيست ضم الأراضي الفلسطينية من خلال موافقته اليوم على ما يسمى بـ "إقامة السيادة الإسرائيلية".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، في سبتمبر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن "وزارة خارجية دولة فلسطين ترفض وتدين بشدة محاولات الكنيست ضم الأراضي الفلسطينية من خلال موافقته اليوم على ما يسمى بـ "إقامة السيادة الإسرائيلية".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صرح اليوم الأربعاء، بأنه "حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية". وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب،
بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، في سبتمبر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.