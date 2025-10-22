https://sarabic.ae/20251022/حماس-تعلق-على-مشروعين-إسرائيليين-لضم-الضفة-الغربية-وفرض-السيادة-على-مستوطنة-معاليه-أدوميم-1106288648.html

"حماس" تعلق على مشروعين إسرائيليين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم"

"حماس" تعلق على مشروعين إسرائيليين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم"

أدانت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم". 22.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقل الموقع الإلكتروني "قدس برس"، عن بيان للحركة، مساء اليوم الأربعاء، أن الخطوة الإسرائيلية تمثل "وجه الاحتلال الاستعماري القبيح"، ومحاولة جديدة لـ"شرعنة" الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.وقالت الحركة إن "هذه القوانين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومحاولات الاحتلال لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية، ولن تغير من حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024".وحملَّت "حماس" إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة، حيث دعت من خلال بيانها، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانتها، والعمل على وقف السياسات الاستيطانية ومحاسبة قادة إسرائيل على ما وصفته بـ"الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكنيست يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.

