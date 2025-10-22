https://sarabic.ae/20251022/مستشار-الرئيس-الإماراتي-إرسال-أفراد-إلى-قطاع-غزة-لا-يزال-قيد-التفاوض-1106267180.html
مستشار الرئيس الإماراتي: إرسال أفراد إلى قطاع غزة لا يزال قيد التفاوض
مستشار الرئيس الإماراتي: إرسال أفراد إلى قطاع غزة لا يزال قيد التفاوض
صرح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، بأن "الدور الأمريكي في قطاع غزة سيظل حاسمًا".
وأوضح قرقاش، في تصريحات له، أن "إرسال أفراد إلى قطاع غزة لا يزال قيد التفاوض"، محذرًا من أن "أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية خط أحمر".ودعا قرقاش إلى "وقف فوري للنار في السودان"، مؤكدًا أن "مستقبل السودان يتمثل في انتقال مدني وليس في مجلس عسكري".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.إعلام: البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزةأبو مرزوق لـ"سبوتنيك": الفلسطينيون قادرون على ضمان الأمن في أراضيهم
