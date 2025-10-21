إعلام: البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
تخشى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من احتمال انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين في إدارة ترامب، أنهم يعملون على ثني نتنياهو عن القيام بذلك.
وقالت التقارير، نقلًا عن عدد من مسؤولي إدارة ترامب، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم: "هناك مخاوف داخل الإدارة من احتمال تراجع نتنياهو عن الاتفاق".

وأوضحت المصادر أن الاستراتيجية هي تتمثل في محاولة نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب جاريد كوشنر، ردع نتنياهو عن استئناف هجوم شامل ضد حركة حماس.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "ترامب يعتقد الآن أن قادة "حماس" مستعدون لمواصلة المفاوضات، وأن الهجوم على الجنود الإسرائيليين يوم الأحد (أول أمس) نفذه عنصر هامشي في الحركة".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم أمس الاثنين: "لقد عقدنا صفقة مع "حماس"، كما تعلمون، ستكون جيدة جدًا. سيُحسنون التصرف. سيكونون لطفاء. وإن لم يفعلوا، فسنذهب ونقضي عليهم إذا اضطررنا إلى ذلك. سيتم القضاء عليهم. وهم يعلمون ذلك".
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
عضو المكتب السياسي في "حماس" لـ"سبوتنيك": سنعمل مع جميع الفصائل الفلسطينية على رؤية وطنية موحدة
أمس, 23:15 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتبادلت إسرائيل و"حماس"، الاتهامات بانتهاك الهدنة بعد تجددت الأعمال القتالية في الأيام الأخيرة. لكن كلا الجانبين أكدا التزامهما بالحفاظ على الهدنة.

وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام"، في بيان لها: إنه "لا علم لها بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال"، مؤكدا أن "الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لها هناك منذ عودة الحرب في مارس/ آذار من العام الجاري".
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
"حماس": إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتتبع سياسة التجويع
أمس, 17:04 GMT
وفي السياق ذاته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، أن "القوات الإسرائيلية تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة".

وأشار المكتب رصده، "منذ الإعلان عن وقف العدوان، 80 خرقا موثقًا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط".

ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوثان الأمريكيان كوشنر وويتكوف، إلى إسرائيل هذا الأسبوع، للضغط من أجل تحقيق استقرار وقف إطلاق النار ومتابعة إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، وتنظيم تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار والعمل على خطط إعادة الإعمار.
