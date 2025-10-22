https://sarabic.ae/20251022/الكنيست-الإسرائيلي-يصدق-بالقراءة-التمهيدية-على-قانون-ضم-الضفة-الغربية-1106282288.html

الكنيست الإسرائيلي يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية

الكنيست الإسرائيلي يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T13:06+0000

2025-10-22T13:06+0000

2025-10-22T13:06+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105724508_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_bdf41e7fa0df2da0aa082ed3594be2b9.jpg

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكنيست يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا".وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.مستشار الرئيس الإماراتي: إرسال أفراد إلى قطاع غزة لا يزال قيد التفاوضرئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة تثيبت وقف النار في غزة

https://sarabic.ae/20251011/بعد-هدنة-غزة-هل-تنقل-إسرائيل-حربها-إلى-الضفة-الغربية؟-1105880430.html

https://sarabic.ae/20251022/إعلام-إسرائيلي-ينشر-تفاصيل-عن-فلسطيني-من-غزة-يتواصل-مع-ترامب-بشأن-مستقبل-القطاع-1106267893.html

إسرائيل

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم