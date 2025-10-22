عربي
المجر تنفي تأجيل القمة الروسية - الأمريكية في بودابست
إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل عن فلسطيني من غزة يتواصل مع ترامب بشأن مستقبل القطاع
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا تحدثت فيه عما وصفته بـ"قناة سرية بين غزة وترامب"، مشيرة إلى أن من وصفتها بمجموعة "تكنوقراط" من القطاع، بعثت برسالة إلى...
2025-10-22T07:35+0000
2025-10-22T07:35+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
حركة حماس
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وبحسب التقرير، الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه المجموعة يقودها إياد أبو رمضان، رئيس غرفة التجارة في غزة، مشيرة إلى أنه أجرى مقابلة حصرية مع القناة حول رويته لمستقبل القطاع.وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن هذه المجموعة تتكون من خبراء، مهندسين وعاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى تأكيد أبو رمضان أنهم "لا يريدون أن يحلوا محل أي سلطة قائمة وإنما هدفهم هو تقديم الدعم الفني والمشورة في اتخاذ قرارات صحية لإدارة القطاع".وأشارت القناة إلى قول أبو رمضان إن "المجموعة تهدف إلى المساهمة في بناء مؤسسات ديمقراطية تحت إطار المسؤولية العامة والتداول السلمي للسلطة اعتمادًا على رؤية تضم محاور عدة، أبرزها حرية الحركة للناس والبضائع عبر المعابر، وإعادة تأهيل الجامعات وربطها بمؤسسات دولية للبحث والتعليم".كما تتضمن رؤية المجموعة "إشراك الشباب في العمل والبناء لضمان دورهم الفعّال في مستقبل القطاع، الذي يجب أن تديره حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تسمح بتداول السلطة"، بحسب القناة.وبحسب التقرير، فإن أبو رمضان يرى أن مجموعته "ستعمل كمستشارين لنقل الخبرة والمعرفة حول غزة إلى جميع الأطراف، سواء السلطة الحاكمة أو المجتمع الدولي".ولفت التقرير إلى تحذير أبو رمضان من "استعادة نفوذ حماس إذا لم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي تشمل فتح المعابر وإعادة الحياة الطبيعية وإشراك الشباب في العمل"، مؤكدًا أن "حرمان الشباب من فرص حقيقية يسهم في استمرار حلقة العنف".وحول رؤيته حول ما إذا كانت حركة حماس ستقبل نزع سلاحها وفق رؤيتهم، أشار التقرير إلى قول أبو رمضان إنه "لا يعلم ما سيحدث في بالنسبة لهذا الأمر".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل عن فلسطيني من غزة يتواصل مع ترامب بشأن مستقبل القطاع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا تحدثت فيه عما وصفته بـ"قناة سرية بين غزة وترامب"، مشيرة إلى أن من وصفتها بمجموعة "تكنوقراط" من القطاع، بعثت برسالة إلى الرئيس الأمريكي.
وبحسب التقرير، الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه المجموعة يقودها إياد أبو رمضان، رئيس غرفة التجارة في غزة، مشيرة إلى أنه أجرى مقابلة حصرية مع القناة حول رويته لمستقبل القطاع.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن هذه المجموعة تتكون من خبراء، مهندسين وعاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى تأكيد أبو رمضان أنهم "لا يريدون أن يحلوا محل أي سلطة قائمة وإنما هدفهم هو تقديم الدعم الفني والمشورة في اتخاذ قرارات صحية لإدارة القطاع".
وأشارت القناة إلى قول أبو رمضان إن "المجموعة تهدف إلى المساهمة في بناء مؤسسات ديمقراطية تحت إطار المسؤولية العامة والتداول السلمي للسلطة اعتمادًا على رؤية تضم محاور عدة، أبرزها حرية الحركة للناس والبضائع عبر المعابر، وإعادة تأهيل الجامعات وربطها بمؤسسات دولية للبحث والتعليم".
كما تتضمن رؤية المجموعة "إشراك الشباب في العمل والبناء لضمان دورهم الفعّال في مستقبل القطاع، الذي يجب أن تديره حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تسمح بتداول السلطة"، بحسب القناة.

كما أشار التقرير إلى أن "أبو محمد (أبو رمضان)، يرى ضرورة بدء إعادة الإعمار الشاملة للقطاع لحماية الناس من الظروف القاسية التي يعيشونها ومنع التهديدات المستقبلية"، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على أن "الخطر الحقيقي على القطاع يأتي من إسرائيل وليس العكس".

وبحسب التقرير، فإن أبو رمضان يرى أن مجموعته "ستعمل كمستشارين لنقل الخبرة والمعرفة حول غزة إلى جميع الأطراف، سواء السلطة الحاكمة أو المجتمع الدولي".
ولفت التقرير إلى تحذير أبو رمضان من "استعادة نفوذ حماس إذا لم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي تشمل فتح المعابر وإعادة الحياة الطبيعية وإشراك الشباب في العمل"، مؤكدًا أن "حرمان الشباب من فرص حقيقية يسهم في استمرار حلقة العنف".
وحول رؤيته حول ما إذا كانت حركة حماس ستقبل نزع سلاحها وفق رؤيتهم، أشار التقرير إلى قول أبو رمضان إنه "لا يعلم ما سيحدث في بالنسبة لهذا الأمر".
وأشار التقرير إلى أن "هذه المجموعة أرسلت رسالة شكر إلى ترامب، بعد التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، قالوا فيها إن شعب غزة يجب أن يكون في قلب عملية إعادة الإعمار، وأن أي جهود لا تتم بمشاركته لن تنجح وأنه يجب إشراك الفلسطينيين فعليًا في صياغة مستقبلهم، داعين الرئيس الأمريكي إلى زيارة القطاع، مؤكدين أن هذه الخطوة ستكون رمزا لانتصار السلام".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
