أمساليوم
بث مباشر
"لا مستقبل لحماس في غزة".. ويتكوف يكشف ملامح المرحلة الانتقالية في القطاع
"لا مستقبل لحماس في غزة".. ويتكوف يكشف ملامح المرحلة الانتقالية في القطاع
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أمس الخميس، "التزام الولايات المتحدة بالعمل على استعادة جميع رفات المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة"، معربًا عن ثقته الكاملة... 17.10.2025, سبوتنيك عربي



"لا مستقبل لحماس في غزة".. ويتكوف يكشف ملامح المرحلة الانتقالية في القطاع

أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أمس الخميس، "التزام الولايات المتحدة بالعمل على استعادة جميع رفات المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة"، معربًا عن ثقته الكاملة بتحقيق هذا الهدف، على حد قوله.
وفي كلمة ألقاها بمتحف الهولوكوست الأمريكي، كشف ويتكوف عن رؤية الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في غزة، مؤكدًا أنها يجب أن "تركز على توفير فرص العمل والتعليم والأمل لسكان القطاع، بدلاً من السلاح والعنف، لاستعادة الكرامة لمن عانوا طويلًا"، وفقا لصحيفة أمريكية.
وأشار ويتكوف إلى أن حركة حماس، "يجب أن تنزع سلاحها بشكل كامل"، مؤكدًا أنه "لا مكان لها في مستقبل غزة"، على حد قوله.

وأضاف أن "الجهود الأمريكية مستمرة لضمان إعادة جميع الجثث"، مردفًا: "استعدنا 10 جثث حتى الآن، وسنواصل العمل لإعادة الباقين إلى ذويهم"، مشددًا على أهمية حق الأسر في دفن أقاربها.
وأوضح أن "الولايات المتحدة تعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الجثث، وهي قضية أثارت قلقًا كبيرًا في إسرائيل".
وكشف مسؤولون أمريكيون، الأربعاء الماضي، عن مشاركة فريق تركي متخصص في انتشال الجثث من ضحايا الزلازل، بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية، لاستعادة رفات الرهائن القتلى في غزة.
وأكد ويتكوف أن "السلام سيتحقق عندما تتحرك الولايات المتحدة بحزم، مما سيجعل العالم أكثر أمانًا للأجيال القادمة".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
