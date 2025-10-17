وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيرد بالنار على أي محاولة لتجاوز الخط الأصفر في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجيش-سيرد-بالنار-على-أي-محاولة-لتجاوز-الخط-الأصفر-في-غزة-1106100062.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيرد بالنار على أي محاولة لتجاوز الخط الأصفر في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيرد بالنار على أي محاولة لتجاوز الخط الأصفر في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن "الجيش بدأ بتعليم الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من نصف أراضي قطاع غزة، باستخدام علامات خاصة متصلة"،... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T06:30+0000
2025-10-17T06:30+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101676114_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_52c0d5b01a18fa8b91b87e80bf96bc2e.jpg
وأضاف كاتس، عبر منصة "إكس"، أن "هذا الخط يهدف إلى تحديد خط الفصل الأمني - السياسي، الذي يتمركز فيه الجيش بشكل واضح". وأكد كاتس أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن وتأكيد السيطرة على المناطق المحددة". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجّه، أول أمس الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، عن كاتس أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة شاملة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب في القطاع. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251017/بريطانيا-وفرنسا-تعدان-مشروع-قرار-في-مجلس-الأمن-بشأن-إرسال-قوات-دولية-إلى-غزة-1106099831.html
https://sarabic.ae/20251016/حكومة-غزة-تعلن-القطاع-منطقة-منكوبة-وسط-70-مليون-طن-من-الركام-الناتج-عن-الحرب-1106085785.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101676114_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_59aa60c9780d52d67e60a7814de3a6fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيرد بالنار على أي محاولة لتجاوز الخط الأصفر في غزة

06:30 GMT 17.10.2025
© AP Photo / Bebeto Matthewsوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن "الجيش بدأ بتعليم الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من نصف أراضي قطاع غزة، باستخدام علامات خاصة متصلة"، وفق تعبيره.
وأضاف كاتس، عبر منصة "إكس"، أن "هذا الخط يهدف إلى تحديد خط الفصل الأمني - السياسي، الذي يتمركز فيه الجيش بشكل واضح".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهاته، محذرًا من أن "أي محاولة لخرق هذا الخط أو عبوره من قبل عناصر "حماس" أو سكان غزة، ستواجه برد عسكري فوري".

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
بريطانيا وفرنسا تعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة
06:20 GMT
وأكد كاتس أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن وتأكيد السيطرة على المناطق المحددة". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجّه، أول أمس الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، عن كاتس أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة شاملة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب في القطاع.
وأوضحت الإذاعة أن "كاتس أجرى مع رئيس الأركان وقيادة الجيش مناقشات بشأن استعدادات قواته في غزة، حيث أصدر وزير الدفاع تعليماته بإعداد خطة لهزيمة شاملة لحماس في غزة إذا رفضت تنفيذ خطة الرئيس ترامب وأصبح من الضروري استئناف القتال".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
حكومة غزة تعلن القطاع "منطقة منكوبة" وسط 70 مليون طن من الركام الناتج عن الحرب
أمس, 14:26 GMT
وأشارت إلى أنه بحسب خطة ترامب، "يتعين على حماس إعادة جميع جثامين الأسرى الذين بحوزتها ونزع سلاحها، في حين ستعمل إسرائيل بالتعاون مع القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة على تدمير جميع الأنفاق في غزة لضمان تجريد القطاع من السلاح وعدم تشكيل أي تهديد لدولة إسرائيل".
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала