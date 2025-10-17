https://sarabic.ae/20251017/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجيش-سيرد-بالنار-على-أي-محاولة-لتجاوز-الخط-الأصفر-في-غزة-1106100062.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيرد بالنار على أي محاولة لتجاوز الخط الأصفر في غزة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن "الجيش بدأ بتعليم الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من نصف أراضي قطاع غزة، باستخدام علامات خاصة متصلة"،
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101676114_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_52c0d5b01a18fa8b91b87e80bf96bc2e.jpg
وأضاف كاتس، عبر منصة "إكس"، أن "هذا الخط يهدف إلى تحديد خط الفصل الأمني - السياسي، الذي يتمركز فيه الجيش بشكل واضح". وأكد كاتس أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن وتأكيد السيطرة على المناطق المحددة". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجّه، أول أمس الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، عن كاتس أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة شاملة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب في القطاع. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن "الجيش بدأ بتعليم الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من نصف أراضي قطاع غزة، باستخدام علامات خاصة متصلة"، وفق تعبيره.
وأضاف كاتس
، عبر منصة "إكس"، أن "هذا الخط يهدف إلى تحديد خط الفصل الأمني - السياسي، الذي يتمركز فيه الجيش بشكل واضح".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهاته، محذرًا من أن "أي محاولة لخرق هذا الخط أو عبوره من قبل عناصر "حماس" أو سكان غزة، ستواجه برد عسكري فوري".
وأكد كاتس أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن وتأكيد السيطرة على المناطق المحددة". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجّه، أول أمس الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي
، أول أمس الأربعاء، عن كاتس أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة شاملة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب في القطاع.
وأوضحت الإذاعة أن "كاتس أجرى مع رئيس الأركان وقيادة الجيش مناقشات بشأن استعدادات قواته في غزة، حيث أصدر وزير الدفاع تعليماته بإعداد خطة لهزيمة شاملة لحماس في غزة إذا رفضت تنفيذ خطة الرئيس ترامب وأصبح من الضروري استئناف القتال".
وأشارت إلى أنه بحسب خطة ترامب
، "يتعين على حماس إعادة جميع جثامين الأسرى الذين بحوزتها ونزع سلاحها، في حين ستعمل إسرائيل بالتعاون مع القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة على تدمير جميع الأنفاق في غزة لضمان تجريد القطاع من السلاح وعدم تشكيل أي تهديد لدولة إسرائيل".
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.