وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيرد بالنار على أي محاولة لتجاوز الخط الأصفر في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن "الجيش بدأ بتعليم الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من نصف أراضي قطاع غزة، باستخدام علامات خاصة متصلة"

وأضاف كاتس، عبر منصة "إكس"، أن "هذا الخط يهدف إلى تحديد خط الفصل الأمني - السياسي، الذي يتمركز فيه الجيش بشكل واضح". وأكد كاتس أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن وتأكيد السيطرة على المناطق المحددة". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجّه، أول أمس الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، عن كاتس أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة شاملة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب في القطاع. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

