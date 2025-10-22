رئيس الوزراء الفلسطيني: نستعد لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نستعد لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بأن "الحكومة تواصل اتصالاتها وتنسيقها المكثّف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، للتحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة... 22.10.2025
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، أمس الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ولفتت الوكالة إلى أن "الاجتماع بحث التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر المانحين، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت العامين، راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251019/السيسي-يدعو-الشعب-المصري-إلى-التبرع-في-إعمار-قطاع-غزة-1106181474.html
https://sarabic.ae/20251017/القاهرة-تعلن-موعد-عقد-مؤتمر-إعادة-إعمار-غزة-1106129512.html
غزة
قطاع غزة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نستعد لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة

05:37 GMT 22.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بأن "الحكومة تواصل اتصالاتها وتنسيقها المكثّف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، للتحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة".
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، أمس الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت الوكالة إلى أن "الاجتماع بحث التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر المانحين، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
السيسي يدعو الشعب المصري إلى التبرع في إعمار قطاع غزة
19 أكتوبر, 13:22 GMT
وأوضحت الوكالة أن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات لجميع جهات الاختصاص بالتحديث المستمر لخططتها التنفيذية الخاصة بعمليات التعافي وإعادة الإعمار بما يضمن سرعة التنفيذ والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
تداعيات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
القاهرة تعلن موعد عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة
17 أكتوبر, 15:22 GMT
وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت العامين، راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 170 ألف مصاب.
