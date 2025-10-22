https://sarabic.ae/20251022/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-نستعد-لتنفيذ-خطة-التعافي-وإعادة-الإعمار-في-غزة-1106265822.html
رئيس الوزراء الفلسطيني: نستعد لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نستعد لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بأن "الحكومة تواصل اتصالاتها وتنسيقها المكثّف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، للتحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T05:37+0000
2025-10-22T05:37+0000
2025-10-22T05:37+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3f576040d49923215125b779caa5cf7.jpg
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، أمس الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ولفتت الوكالة إلى أن "الاجتماع بحث التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر المانحين، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت العامين، راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251019/السيسي-يدعو-الشعب-المصري-إلى-التبرع-في-إعمار-قطاع-غزة-1106181474.html
https://sarabic.ae/20251017/القاهرة-تعلن-موعد-عقد-مؤتمر-إعادة-إعمار-غزة-1106129512.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a123a3a437bc0683f7aac1df2fae59e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
رئيس الوزراء الفلسطيني: نستعد لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بأن "الحكومة تواصل اتصالاتها وتنسيقها المكثّف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، للتحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة".
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، أمس الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت الوكالة إلى أن "الاجتماع بحث التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر المانحين
، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
وأوضحت الوكالة أن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات لجميع جهات الاختصاص بالتحديث المستمر لخططتها التنفيذية الخاصة بعمليات التعافي وإعادة الإعمار بما يضمن سرعة التنفيذ والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
، دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في شرم الشيخ المصرية، بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وفي الـ13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، الذي تعرض لحرب تجاوزت العامين، راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 170 ألف مصاب.