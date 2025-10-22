https://sarabic.ae/20251022/بن-غفير-حان-وقت-فرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-الغربية-1106283563.html
بن غفير: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
بن غفير: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بأنه "حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية". 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T13:42+0000
2025-10-22T13:42+0000
2025-10-22T13:42+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091677244_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_d94e8f842911e568e28215c9d4f21244.jpg
ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عبر من خلالها أن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكنيست يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، في سبتمبر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20251011/بعد-هدنة-غزة-هل-تنقل-إسرائيل-حربها-إلى-الضفة-الغربية؟-1105880430.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091677244_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_1f33c5252143299be54a93c4be3ca380.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
بن غفير: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بأنه "حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية".
ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عبر من خلالها أن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكنيست يصدق بالقراءة التمهيدية
على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا".
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، بأنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب،
بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، في سبتمبر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.