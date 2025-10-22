عربي
الخارجية الروسية: التهديد النووي سيزداد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت" الجديدة
بث مباشر
بن غفير: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
بن غفير: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بأنه "حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية". 22.10.2025, سبوتنيك عربي
ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عبر من خلالها أن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكنيست يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، في سبتمبر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
13:42 GMT 22.10.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بأنه "حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية".
ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عبر من خلالها أن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
بعد هدنة غزة.. هل تنقل إسرائيل حربها إلى الضفة الغربية؟
11 أكتوبر, 15:07 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكنيست يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا".

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، بأنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، في سبتمبر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
