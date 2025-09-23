عربي
نتنياهو يأمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر
نتنياهو يأمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر
نتنياهو يأمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر
سبوتنيك عربي
قال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، أن إسرائيل أبلغت الهيئة بإغلاق معبر الكرامة اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى إشعار آخر وفي كلا... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T12:14+0000
2025-09-23T12:14+0000
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103849/01/1038490199_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d8b955bae0ce7b650b619f79bdda523a.jpg
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الأحد الماضي، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر مجددًا.يأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، إغلاق المعبر وأرجعت حافلات المسافرين، التي انطلقت رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه.وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، أعلنت يوم السبت الماضي، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الأحد الماضي، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.وكان الأردن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر الجسر بعد إغلاقه من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، إثر حادثة إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للحادثة، واعتبارها "خرقا للقانون، وتهديدا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرة إلى بدء الأجهزة الرسمية تحقيقا في الحادثة.وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في إدانة أعمال العنف ورفض أي تصرفات غير قانونية تؤثر على مصالحه ودوره الإنساني".
https://sarabic.ae/20250919/نتنياهو-يتهم-الأردن-بالمسؤولية-عن-عملية-معبر-الكرامة-1105024443.html
https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الأردنية-تعلق-على-حادثة-إطلاق-النار-على-الطرف-الآخر-من-جسر-الملك-الحسين-1104995679.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103849/01/1038490199_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_d6439bb7b573018d9e9c56ac5f83944d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم

نتنياهو يأمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر

12:14 GMT 23.09.2025
© Sputnik . Firas al-Ahmad10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب
10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Firas al-Ahmad
تابعنا عبر
قال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، أن إسرائيل أبلغت الهيئة بإغلاق معبر الكرامة اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى إشعار آخر وفي كلا الاتجاهين.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر"، دون المزيد من التفاصيل.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الأحد الماضي، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر مجددًا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
نتنياهو يتهم الأردن بالمسؤولية عن عملية معبر الكرامة
19 سبتمبر, 09:00 GMT
يأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، إغلاق المعبر وأرجعت حافلات المسافرين، التي انطلقت رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه.
وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، أعلنت يوم السبت الماضي، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الأحد الماضي، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.
وكان الأردن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر الجسر بعد إغلاقه من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، إثر حادثة إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
الخارجية الأردنية تعلق على حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين
18 سبتمبر, 16:48 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للحادثة، واعتبارها "خرقا للقانون، وتهديدا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرة إلى بدء الأجهزة الرسمية تحقيقا في الحادثة.
وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في إدانة أعمال العنف ورفض أي تصرفات غير قانونية تؤثر على مصالحه ودوره الإنساني".
