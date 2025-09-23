https://sarabic.ae/20250923/نتنياهو-يأمر-بإغلاق-المعبر-الوحيد-بين-الضفة-الغربية-والأردن-حتى-إشعار-آخر-1105162236.html

نتنياهو يأمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر

قال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، أن إسرائيل أبلغت الهيئة بإغلاق معبر الكرامة اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى إشعار آخر وفي كلا...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103849/01/1038490199_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d8b955bae0ce7b650b619f79bdda523a.jpg

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الأحد الماضي، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر مجددًا.يأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، إغلاق المعبر وأرجعت حافلات المسافرين، التي انطلقت رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه.وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، أعلنت يوم السبت الماضي، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الأحد الماضي، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.وكان الأردن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر الجسر بعد إغلاقه من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، إثر حادثة إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للحادثة، واعتبارها "خرقا للقانون، وتهديدا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرة إلى بدء الأجهزة الرسمية تحقيقا في الحادثة.وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في إدانة أعمال العنف ورفض أي تصرفات غير قانونية تؤثر على مصالحه ودوره الإنساني".

