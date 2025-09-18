https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الأردنية-تعلق-على-حادثة-إطلاق-النار-على-الطرف-الآخر-من-جسر-الملك-الحسين-1104995679.html

الخارجية الأردنية تعلق على حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين

الخارجية الأردنية تعلق على حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الأجهزة الرسمية بدأت تحقيقا رسميا في حادثة إطلاق النار التي وقعت ظهر اليوم على الطرف المقابل لجسر الملك حسين "معبر الكرامة"،... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار الأردن

وأكدت الوزارة في بيانها على موقف الأردن الثابت في إدانة جميع أعمال العنف، ورفض كافة الأفعال غير القانونية التي تعرض مصالح المملكة ودورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة للخطر. وكانت 22 شاحنة مساعدات أردنية قد عبرت الجسر اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها، مما يعكس التزام المملكة بتوفير الدعم الإنساني للقطاع. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، قامت الأردن بتسيير 8664 شاحنة مساعدات ضمن 201 قافلة، مما جعل المملكة شريان إمداد رئيسيًا للمساعدات في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع بفعل العدوان. وشدد البيان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، داعيًا إلى تحرك دبلوماسي عاجل وفعّال لحل النزاع على أساس حل الدولتين، بما يضمن حماية المنطقة من تداعيات التصعيد المستمر.وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين في حادث إطلاق نار أو من خلال عملية طعن على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن، وجاري التحقيقات ومعرفة التفاصيل.بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

