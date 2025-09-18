الخارجية الأردنية تعلق على حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين

عربي
أخبار الأردن
وأكدت الوزارة في بيانها على موقف الأردن الثابت في إدانة جميع أعمال العنف، ورفض كافة الأفعال غير القانونية التي تعرض مصالح المملكة ودورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة للخطر. وكانت 22 شاحنة مساعدات أردنية قد عبرت الجسر اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها، مما يعكس التزام المملكة بتوفير الدعم الإنساني للقطاع. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، قامت الأردن بتسيير 8664 شاحنة مساعدات ضمن 201 قافلة، مما جعل المملكة شريان إمداد رئيسيًا للمساعدات في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع بفعل العدوان. وشدد البيان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، داعيًا إلى تحرك دبلوماسي عاجل وفعّال لحل النزاع على أساس حل الدولتين، بما يضمن حماية المنطقة من تداعيات التصعيد المستمر.وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين في حادث إطلاق نار أو من خلال عملية طعن على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن، وجاري التحقيقات ومعرفة التفاصيل.بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
الخارجية الأردنية تعلق على حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين

16:48 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Raad Adaylehالعاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الأجهزة الرسمية بدأت تحقيقا رسميا في حادثة إطلاق النار التي وقعت ظهر اليوم على الطرف المقابل لجسر الملك حسين "معبر الكرامة"، مشيرة إلى أن الأردن يدين هذا الحادث بشدة ويعتبره خرقًا للقانون، ويشكل تهديدًا لمصالح المملكة وقدرتها على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيانها على موقف الأردن الثابت في إدانة جميع أعمال العنف، ورفض كافة الأفعال غير القانونية التي تعرض مصالح المملكة ودورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة للخطر.

كما أكدت أنها تتابع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لنقل المساعدات إلى غزة، لضمان عودتهم السريعة إلى الأردن.

سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن
12:36 GMT
وكانت 22 شاحنة مساعدات أردنية قد عبرت الجسر اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها، مما يعكس التزام المملكة بتوفير الدعم الإنساني للقطاع. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، قامت الأردن بتسيير 8664 شاحنة مساعدات ضمن 201 قافلة، مما جعل المملكة شريان إمداد رئيسيًا للمساعدات في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع بفعل العدوان.
وشدد البيان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، داعيًا إلى تحرك دبلوماسي عاجل وفعّال لحل النزاع على أساس حل الدولتين، بما يضمن حماية المنطقة من تداعيات التصعيد المستمر.

كما أشار البيان إلى أن السائق الذي تم اتهامه في الحادث، من مواليد 1968، بدأ العمل كسائق للمساعدات إلى غزة منذ ثلاثة أشهر.

إسرائيل تشدد حصارها على الخليل جنوبي الضفة الغربية والقيود تطال دفن الموتى - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد منفذ عملية طعن في الخليل بالضفة الغربية
24 مايو, 10:24 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين في حادث إطلاق نار أو من خلال عملية طعن على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن، وجاري التحقيقات ومعرفة التفاصيل.
وأوضحت القناة أنه "يشتبه في وصول إرهابي إلى معبر اللنبي في شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من الأردن ونفذ الهجوم"، مضيفة أنه يجري التحقيق فيما إذا كان الهجوم إطلاق نار أم طعنا.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
القوى العالمية تدين هجوم إسرائيل على دبلوماسيين غربيين في الضفة الغربية
21 مايو, 22:47 GMT
بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على وفد دبلوماسي عربي ودولي داخل مخيم جنين... فيديو
21 مايو, 12:16 GMT
فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.
وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
