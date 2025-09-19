نتنياهو يتهم الأردن بالمسؤولية عن عملية معبر الكرامة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/نتنياهو-يتهم-الأردن-بالمسؤولية-عن-عملية-معبر-الكرامة-1105024443.html
نتنياهو يتهم الأردن بالمسؤولية عن عملية معبر الكرامة
نتنياهو يتهم الأردن بالمسؤولية عن عملية معبر الكرامة
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأردن، بالمسؤولية عن عملية معبر جسر اللنبي (الكرامة) التي وقعت أمس الخميس. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T09:00+0000
2025-09-19T09:00+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن نتنياهو أنه صرح بذلك في جلسة للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، معلنًا عن إجراءات جديدة لعبور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن.وقال نتنياهو تعليقا على الواقعة "لم يمنعوه"، حيث اتهم نتنياهو، السلطات الأردنية بالمسؤولية عن الحادث الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين على معبر اللنبي، على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية، موضحًا أن سائقي الشاحنات سيمرون عبر أجهزة تقنية معينة.وفي السياق نفسه، أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بالاتجاهين وتعيد حافلات المسافرين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، عن الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أن "الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر الكرامة (معبر اللنبي)، وأجبر حافلات المغادرين على العودة إلى الاستراحة في مدينة أريحا"، داعية المواطنين الفلسطينيين إلى تأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة أكثر.وكان من المقرر أن يعمل المعبر الحدودي الفاصل بين الضفة الغربية الفلسطينية والحدود الأردنية، اليوم الجمعة، حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.وأوضحت "القناة 13" الإسرائيلية أنه "يشتبه في وصول إرهابي إلى معبر اللنبي في شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من الأردن ونفذ الهجوم"، مضيفة أنه يجري التحقيق فيما إذا كان الهجوم إطلاق نار أم طعنا.بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250918/مقتل-إسرائيليين-اثنين-في-عملية-إطلاق-نار-على-جسر-اللنبي-قرب-الحدود-مع-الأردن-1104986129.html
https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الأردنية-تعلق-على-حادثة-إطلاق-النار-على-الطرف-الآخر-من-جسر-الملك-الحسين-1104995679.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_73:0:1358:964_1920x0_80_0_0_fa8c442cffba46e5f6e2e588af89de9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو يتهم الأردن بالمسؤولية عن عملية معبر الكرامة

09:00 GMT 19.09.2025
© AP Photo / Nathan Howardرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Nathan Howard
تابعنا عبر
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأردن، بالمسؤولية عن عملية معبر جسر اللنبي (الكرامة) التي وقعت أمس الخميس.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن نتنياهو أنه صرح بذلك في جلسة للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، معلنًا عن إجراءات جديدة لعبور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن.
وقال نتنياهو تعليقا على الواقعة "لم يمنعوه"، حيث اتهم نتنياهو، السلطات الأردنية بالمسؤولية عن الحادث الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين على معبر اللنبي، على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية، موضحًا أن سائقي الشاحنات سيمرون عبر أجهزة تقنية معينة.
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن
أمس, 12:36 GMT
وفي السياق نفسه، أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بالاتجاهين وتعيد حافلات المسافرين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، عن الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أن "الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر الكرامة (معبر اللنبي)، وأجبر حافلات المغادرين على العودة إلى الاستراحة في مدينة أريحا"، داعية المواطنين الفلسطينيين إلى تأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة أكثر.
وكان من المقرر أن يعمل المعبر الحدودي الفاصل بين الضفة الغربية الفلسطينية والحدود الأردنية، اليوم الجمعة، حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.
وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.
وأوضحت "القناة 13" الإسرائيلية أنه "يشتبه في وصول إرهابي إلى معبر اللنبي في شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من الأردن ونفذ الهجوم"، مضيفة أنه يجري التحقيق فيما إذا كان الهجوم إطلاق نار أم طعنا.
بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
الخارجية الأردنية تعلق على حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين
أمس, 16:48 GMT
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.
وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала