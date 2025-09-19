https://sarabic.ae/20250919/نتنياهو-يتهم-الأردن-بالمسؤولية-عن-عملية-معبر-الكرامة-1105024443.html

نتنياهو يتهم الأردن بالمسؤولية عن عملية معبر الكرامة

سبوتنيك عربي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأردن، بالمسؤولية عن عملية معبر جسر اللنبي (الكرامة) التي وقعت أمس الخميس. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-19T09:00+0000

2025-09-19T09:00+0000

2025-09-19T09:00+0000

أخبار الأردن

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن نتنياهو أنه صرح بذلك في جلسة للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، معلنًا عن إجراءات جديدة لعبور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن.وقال نتنياهو تعليقا على الواقعة "لم يمنعوه"، حيث اتهم نتنياهو، السلطات الأردنية بالمسؤولية عن الحادث الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين على معبر اللنبي، على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية، موضحًا أن سائقي الشاحنات سيمرون عبر أجهزة تقنية معينة.وفي السياق نفسه، أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بالاتجاهين وتعيد حافلات المسافرين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، عن الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أن "الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر الكرامة (معبر اللنبي)، وأجبر حافلات المغادرين على العودة إلى الاستراحة في مدينة أريحا"، داعية المواطنين الفلسطينيين إلى تأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة أكثر.وكان من المقرر أن يعمل المعبر الحدودي الفاصل بين الضفة الغربية الفلسطينية والحدود الأردنية، اليوم الجمعة، حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.وأوضحت "القناة 13" الإسرائيلية أنه "يشتبه في وصول إرهابي إلى معبر اللنبي في شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من الأردن ونفذ الهجوم"، مضيفة أنه يجري التحقيق فيما إذا كان الهجوم إطلاق نار أم طعنا.بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

إسرائيل

