الأمن الأردني: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر
الأمن الأردني: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الأحد، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الإسرائيلي، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر مجددًا.
يأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إغلاق المعبر وأرجعت حافلات المسافرين، التي انطلقت رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه.
وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، أعلنت أمس السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءا من اليوم الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن
18 سبتمبر, 12:36 GMT
وكان الأردن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر الجسر بعد إغلاقه من الجانب الإسرائيلي، إثر حادثة إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للحادثة، واعتبارها "خرقا للقانون، وتهديدا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرة إلى بدء الأجهزة الرسمية تحقيقا في الحادثة.

وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في إدانة أعمال العنف ورفض أي تصرفات غير قانونية تؤثر على مصالحه ودوره الإنساني".
