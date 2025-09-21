https://sarabic.ae/20250921/الأمن-الأردني-إعادة-إيقاف-حركة-المسافرين-عبر-جسر-الملك-حسين-من-الجانب-الآخر-1105092765.html

الأمن الأردني: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الأحد، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الإسرائيلي، داعية المسافرين إلى متابعة... 21.09.2025, سبوتنيك عربي

يأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إغلاق المعبر وأرجعت حافلات المسافرين، التي انطلقت رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه.وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، أعلنت أمس السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءا من اليوم الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.وكان الأردن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر الجسر بعد إغلاقه من الجانب الإسرائيلي، إثر حادثة إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في إدانة أعمال العنف ورفض أي تصرفات غير قانونية تؤثر على مصالحه ودوره الإنساني".

