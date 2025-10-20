https://sarabic.ae/20251020/الصحة-العالمية-أكثر-من-15-ألف-مريض-في-غزة-بحاجة-لإجلاء-طبي-من-القطاع-1106214789.html
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق زازاريفيتش، لوكالة "سبوتنيك" بأن أكثر من 15,500 شخص يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من قطاع غزة، حيث لا يعمل سوى 13... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T16:25+0000
2025-10-20T16:25+0000
2025-10-20T16:25+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78ad2980622e477eb1d236b3b9c7b7ef.jpg
وأضاف: "يحتاج 15,600 شخص، من بينهم 3,800 طفل، إلى إجلاء طبي عاجل، ويجب تسريع عملية الإجلاء الطبي، وهذا يتطلب من المزيد من الدول قبول المرضى"، منوها بأنه "من الضروري أيضا إعادة تأهيل نظام إحالة المرضى للعلاج في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".وأشار زازاريفيتش إلى أنه حاليا، "لا يزال 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى و62 مركزًا للرعاية الصحية الأولية من أصل 179 مركزًا في قطاع غزة تعمل جزئيًا".في 22 أغسطس/آب، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حالة مجاعة كارثية في المنطقة الفلسطينية لأول مرة.ووفقا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640,000 شخص في قطاع غزة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعتبره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المرحلة الخامسة.تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، التي كشف عنها في 29 سبتمبر/أيلول، 20 نقطة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة ألا تشارك حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بل يجب نقل هذه السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي.خلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن رهائن إسرائيليين، وستسحب دولة إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب.وفي الإسبوع الماضي، وقع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة قد بدأتا بالفعل.إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزةترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل لا يزال ساريا
https://sarabic.ae/20251015/يونيسف-90--من-منازل-قطاع-غزة-تضررت-أو-تم-تدميرها-خلال-الحرب-1106034429.html
https://sarabic.ae/20251003/الصحة-العالمية-نحو-42-ألف-مصاب-في-غزة-بإعاقات-دائمة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-1105559049.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eabd64d1bb06544879e86491c154c6a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, منظمة الصحة العالمية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسرائيل
العالم, منظمة الصحة العالمية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسرائيل
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق زازاريفيتش، لوكالة "سبوتنيك" بأن أكثر من 15,500 شخص يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من قطاع غزة، حيث لا يعمل سوى 13 مستشفى من أصل 36 مستشفى.
وأضاف: "يحتاج 15,600 شخص، من بينهم 3,800 طفل، إلى إجلاء طبي عاجل، ويجب تسريع عملية الإجلاء الطبي، وهذا يتطلب من المزيد من الدول قبول المرضى"، منوها بأنه "من الضروري أيضا إعادة تأهيل نظام إحالة المرضى للعلاج في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
وأشار زازاريفيتش إلى أنه حاليا، "لا يزال 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى و62 مركزًا للرعاية الصحية الأولية من أصل 179 مركزًا في قطاع غزة تعمل جزئيًا".
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قتل 66,288 شخصا، بينهم 18,430 طفلا، في قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وكان معظم القتلى من المدنيين.
في 22 أغسطس/آب، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حالة مجاعة كارثية في المنطقة الفلسطينية لأول مرة.
ووفقا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640,000 شخص في قطاع غزة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعتبره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المرحلة الخامسة.
تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، التي كشف عنها في 29 سبتمبر/أيلول، 20 نقطة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة ألا تشارك حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بل يجب نقل هذه السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة.
خلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن رهائن إسرائيليين، وستسحب دولة إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب.
وفي الإسبوع الماضي، وقع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة قد بدأتا بالفعل.