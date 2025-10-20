عربي
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
وأضاف: "يحتاج 15,600 شخص، من بينهم 3,800 طفل، إلى إجلاء طبي عاجل، ويجب تسريع عملية الإجلاء الطبي، وهذا يتطلب من المزيد من الدول قبول المرضى"، منوها بأنه "من الضروري أيضا إعادة تأهيل نظام إحالة المرضى للعلاج في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".وأشار زازاريفيتش إلى أنه حاليا، "لا يزال 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى و62 مركزًا للرعاية الصحية الأولية من أصل 179 مركزًا في قطاع غزة تعمل جزئيًا".في 22 أغسطس/آب، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حالة مجاعة كارثية في المنطقة الفلسطينية لأول مرة.ووفقا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640,000 شخص في قطاع غزة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعتبره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المرحلة الخامسة.تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، التي كشف عنها في 29 سبتمبر/أيلول، 20 نقطة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة ألا تشارك حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بل يجب نقل هذه السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي.خلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن رهائن إسرائيليين، وستسحب دولة إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب.وفي الإسبوع الماضي، وقع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة قد بدأتا بالفعل.إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزةترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل لا يزال ساريا
https://sarabic.ae/20251015/يونيسف-90--من-منازل-قطاع-غزة-تضررت-أو-تم-تدميرها-خلال-الحرب-1106034429.html
https://sarabic.ae/20251003/الصحة-العالمية-نحو-42-ألف-مصاب-في-غزة-بإعاقات-دائمة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-1105559049.html
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع

عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق زازاريفيتش، لوكالة "سبوتنيك" بأن أكثر من 15,500 شخص يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من قطاع غزة، حيث لا يعمل سوى 13 مستشفى من أصل 36 مستشفى.
وأضاف: "يحتاج 15,600 شخص، من بينهم 3,800 طفل، إلى إجلاء طبي عاجل، ويجب تسريع عملية الإجلاء الطبي، وهذا يتطلب من المزيد من الدول قبول المرضى"، منوها بأنه "من الضروري أيضا إعادة تأهيل نظام إحالة المرضى للعلاج في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
وأشار زازاريفيتش إلى أنه حاليا، "لا يزال 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى و62 مركزًا للرعاية الصحية الأولية من أصل 179 مركزًا في قطاع غزة تعمل جزئيًا".
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قتل 66,288 شخصا، بينهم 18,430 طفلا، في قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وكان معظم القتلى من المدنيين.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
"يونيسف": 90 % من منازل قطاع غزة تضررت أو تم تدميرها خلال الحرب
15 أكتوبر, 12:42 GMT
في 22 أغسطس/آب، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حالة مجاعة كارثية في المنطقة الفلسطينية لأول مرة.
ووفقا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640,000 شخص في قطاع غزة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعتبره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المرحلة الخامسة.
تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، التي كشف عنها في 29 سبتمبر/أيلول، 20 نقطة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة ألا تشارك حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بل يجب نقل هذه السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي.

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة.

تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
الصحة العالمية: نحو 42 ألف مصاب في غزة بإعاقات دائمة جراء الحرب الإسرائيلية
3 أكتوبر, 04:28 GMT
خلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن رهائن إسرائيليين، وستسحب دولة إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب.
وفي الإسبوع الماضي، وقع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة قد بدأتا بالفعل.
إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل لا يزال ساريا
