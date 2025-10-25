https://sarabic.ae/20251025/مصر-تقدم-دعما-لوجستيا-للبحث-عن-جثامين-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة--1106392333.html
مصر تقدم دعما لوجستيا للبحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين في غزة
مصر تقدم دعما لوجستيا للبحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين في غزة
كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن مصر تقدم مساعدات لوجستية ومعدات لدعم جهود تحديد مواقع جثامين المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل الدمار
ويأتي هذا التحرك المصري في إطار التزام القاهرة بدورها في الحفاظ على اتفاق شرم الشيخ، الذي استضافته مصر، والذي ينص على وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، وتسهيل إعادة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية". ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية. فيما حذّر الرئيس الأمريكي، الإثنين الماضي، من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها". وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن مصر تقدم مساعدات لوجستية ومعدات لدعم جهود تحديد مواقع جثامين المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع الذي يعاني منه القطاع.
ويأتي هذا التحرك المصري في إطار التزام القاهرة بدورها في الحفاظ على اتفاق شرم الشيخ
، الذي استضافته مصر، والذي ينص على وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، وتسهيل إعادة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
واستضافت مصر، الإثنين قبل الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وسلمت "حماس
" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها.
فيما حذّر الرئيس الأمريكي، الإثنين الماضي، من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.