https://sarabic.ae/20251025/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارة-على-غزة-لاستهداف-أحد-أعضاء-حركة-الجهاد-الإسلامي-1106391917.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة على غزة لاستهداف أحد أعضاء حركة "الجهاد الإسلامي"
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة على غزة لاستهداف أحد أعضاء حركة "الجهاد الإسلامي"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف أحد أعضاء حركة "الجهاد الإسلامي" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بزعم التخطيط "لعمل إرهابي" ضد قوات من الجيش الإسرائيلي. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T18:53+0000
2025-10-25T18:53+0000
2025-10-25T18:53+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2008d55283095f400df661ebd2465913.jpg
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، بيانا: "أغار جيش الدفاع قبل قليل بشكل موجه بالدقة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة على عنصر إرهابي من الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ مخطط إرهابي ضد قوات جيش الدفاع على المدى الزمني الوشيك".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251025/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتله-لقائد-بارز-في-حزب-الله-1106388604.html
https://sarabic.ae/20251024/أونروا-تطالب-بفتح-جميع-معابر-غزة-لتلبية-الاحتياجات-الإنسانية-العاجلة-1106339249.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc1803ae999767f79f06be7b3746b74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة على غزة لاستهداف أحد أعضاء حركة "الجهاد الإسلامي"
أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف أحد أعضاء حركة "الجهاد الإسلامي" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بزعم التخطيط "لعمل إرهابي" ضد قوات من الجيش الإسرائيلي.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، بيانا: "أغار جيش الدفاع قبل قليل بشكل موجه بالدقة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة على عنصر إرهابي من الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ مخطط إرهابي ضد قوات جيش الدفاع على المدى الزمني الوشيك".
وأشار أدرعي، إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي تواصل انتشارها وفق صيغة اتفاق وقف إطلاق النار وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي
سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.