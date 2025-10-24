https://sarabic.ae/20251024/أونروا-تطالب-بفتح-جميع-معابر-غزة-لتلبية-الاحتياجات-الإنسانية-العاجلة-1106339249.html

"أونروا" تطالب بفتح جميع معابر غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة

"أونروا" تطالب بفتح جميع معابر غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وقطاع غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية...

وأفاد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا"، في مقابلة على قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، بأن عدد الشاحنات التي تدخل غزة ارتفع مؤخرًا إلى ما بين 200 و250 شاحنة يوميًا، مقارنة بـ60 إلى 70 شاحنة قبل وقف إطلاق النار، وفقا لجريدة "الشروق" المصرية. ورغم هذا التحسن، أكد أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعانون من دمار شامل بعد أربعة أسابيع من القصف المكثف قبل وقف إطلاق النار.وأوضح أن إغلاق الطرق وتراكم الركام يعيقان حركة الشاحنات، مشددًا على ضرورة استخدام آليات ثقيلة لإزالة العوائق وفتح الممرات.وأكد أبو حسنة أن الأزمة الإنسانية تمتد إلى جميع أنحاء القطاع، وليست محصورة في جنوبه ووسطه، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات السكان تتطلب تدفقًا مستمرًا للمساعدات عبر فتح جميع المعابر، وليس الاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم. واعتبر القرار خطوة مهمة ذات تداعيات سياسية وقانونية، رغم إعلان إسرائيل رفضها الالتزام به بعد دقائق من صدوره. وأضاف أن هذا القرار يعزز الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة في ظل تأكيدات المحكمة على ضرورة عدم استخدام التجويع كسلاح في الصراع لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

