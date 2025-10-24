"أونروا" تطالب بفتح جميع معابر غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
"أونروا" تطالب بفتح جميع معابر غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة
"أونروا" تطالب بفتح جميع معابر غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة
سبوتنيك عربي
دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وقطاع غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
"أونروا" تطالب بفتح جميع معابر غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة

06:01 GMT 24.10.2025
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وقطاع غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبسرعة تلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، الذين يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وأفاد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا"، في مقابلة على قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، بأن عدد الشاحنات التي تدخل غزة ارتفع مؤخرًا إلى ما بين 200 و250 شاحنة يوميًا، مقارنة بـ60 إلى 70 شاحنة قبل وقف إطلاق النار، وفقا لجريدة "الشروق" المصرية.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
وفدا "حماس" و"فتح" يبحثان في القاهرة ترتيبات ما بعد حرب غزة
أمس, 16:57 GMT
ورغم هذا التحسن، أكد أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعانون من دمار شامل بعد أربعة أسابيع من القصف المكثف قبل وقف إطلاق النار.
وأشار أبو حسنة إلى أن نقل المساعدات إلى شمال القطاع ومدينة غزة لا يزال محدودًا للغاية، مؤكدًا أن فتح معبري زيكيم وإيريز أمر ضروري لإيصال الإغاثة إلى نحو مليون فلسطيني يعيشون في تلك المناطق.
وأوضح أن إغلاق الطرق وتراكم الركام يعيقان حركة الشاحنات، مشددًا على ضرورة استخدام آليات ثقيلة لإزالة العوائق وفتح الممرات.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم التحديات
أمس, 11:35 GMT
وأكد أبو حسنة أن الأزمة الإنسانية تمتد إلى جميع أنحاء القطاع، وليست محصورة في جنوبه ووسطه، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات السكان تتطلب تدفقًا مستمرًا للمساعدات عبر فتح جميع المعابر، وليس الاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم.
وفي سياق متصل، رحّب أبو حسنة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد حياد الأونروا والتزامها بقوانين الأمم المتحدة، ردًا على الاتهامات الإسرائيلية ضدها.
واعتبر القرار خطوة مهمة ذات تداعيات سياسية وقانونية، رغم إعلان إسرائيل رفضها الالتزام به بعد دقائق من صدوره.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"
أمس, 10:15 GMT
وأضاف أن هذا القرار يعزز الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة في ظل تأكيدات المحكمة على ضرورة عدم استخدام التجويع كسلاح في الصراع لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
