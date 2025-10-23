https://sarabic.ae/20251023/وفدا-حماس-وفتح-يبحثان-في-القاهرة-ترتيبات-ما-بعد-حرب-غزة-1106326948.html

وفدا "حماس" و"فتح" يبحثان في القاهرة ترتيبات ما بعد حرب غزة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفدا من حركة حماس الفلسطينية يعقد اجتماعا في القاهرة مع وفد من حركة فتح، ضمن مباحثات الفصائل الفلسطينية، التي تنص عليها خطة الرئيس... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادرها أن وفد حركة حماس يترأسه خليل الحية، بينما يترأس وفد حركة فتح حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني.وبحسب ما ذكرته القناة، فإن الوفدين يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني الفلسطيني بصورة عامة وترتيبات ما بعد وقف الحرب في غزة بصورة خاصة.ووصل وفد حركة فتح أمس الأربعاء إلى القاهرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بينما أعلنت أعلنت "حماس"، الأحد الماضي، أن وفدها وصل العاصمة المصرية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

