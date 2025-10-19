https://sarabic.ae/20251019/إعلام-مصر-تتصدر-التحالف-الدولي-لحفظ-الأمن-في-غزة-بمشاركة-تركيا-وأذربيجان-وإندونيسيا-1106163806.html
إعلام: مصر تتصدر التحالف الدولي لحفظ الأمن في غزة بمشاركة تركيا وأذربيجان وإندونيسيا
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أمس، أن مصر ستتولى قيادة القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، بمشاركة دول من بينها أذربيجان وإندونيسيا وتركيا كأبرز المساهمين في هذا التشكيل العسكري الدولي.
وقالت صحيفة "غاردين" البريطانية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يمنح قوة الاستقرار الدولية صلاحيات واسعة للإشراف على الأمن داخل القطاع.وأوضحت أن واشنطن تصر على أن تكون هذه القوة "ذات تفويض أممي" دون أن تُصنف كقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بشكل رسمي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الاثنين الماضي في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعلان مشترك بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وتضمن الاتفاق إفراج حركة حماس عن 20 من الرهائن الذين كانوا محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقابل إطلاق سراح 1,718 معتقلًا فلسطينيًا من غزة و250 أسيرًا من السجون الإسرائيلية، ما اعتبر خطوة أولى نحو تهدئة طويلة الأمد.
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أمس، أن مصر ستتولى قيادة القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، بمشاركة دول من بينها أذربيجان وإندونيسيا وتركيا كأبرز المساهمين في هذا التشكيل العسكري الدولي.
وقالت صحيفة "غاردين" البريطانية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يمنح قوة الاستقرار الدولية صلاحيات واسعة للإشراف على الأمن داخل القطاع.
وأوضحت أن واشنطن تصر على أن تكون هذه القوة "ذات تفويض أممي
" دون أن تُصنف كقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بشكل رسمي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الاثنين الماضي في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعلان مشترك بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتضمن الاتفاق إفراج حركة حماس عن 20 من الرهائن الذين كانوا محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقابل إطلاق سراح 1,718 معتقلًا فلسطينيًا من غزة و250 أسيرًا من السجون الإسرائيلية، ما اعتبر خطوة أولى نحو تهدئة طويلة الأمد.