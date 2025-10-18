https://sarabic.ae/20251018/نتنياهو-الحرب-ستنتهي-بعد-تنفيذ-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1106161692.html
نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيرا إلى أن الحرب غيرت وجه الشرق... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T20:13+0000
2025-10-18T20:13+0000
2025-10-18T20:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg
وقال نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية: "الحرب ستنتهي نهائيا عندما تنفذ شروط الاتفاق، إعادة جميع الرهائن، تفكيك حماس، ونزع سلاح القطاع".وتابع: "قلت في اليوم الثاني أو الثالث من الحرب، سنغير وجه الشرق الأوسط. وهذا بالضبط ما فعلناه".وحول قرار اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، قال نتنياهو: "كنا في جلسة مجلس الوزراء ولم يكن هناك قرار بالإجماع، فقلت إنني سأفكر بالأمر، وسافرت إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب، وعلى متن الطائرة اتصلت عبر خط آمن وقررت، "سننفذ العملية". وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.إعلام: نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الإثنين لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
https://sarabic.ae/20251018/إسرائيل-تعلن-استمرار-إغلاق-معبر-رفح-حتى-إشعار-آخر-1106159213.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_73:0:1358:964_1920x0_80_0_0_fa8c442cffba46e5f6e2e588af89de9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيرا إلى أن الحرب غيرت وجه الشرق الأوسط.
وقال نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية: "الحرب ستنتهي نهائيا عندما تنفذ شروط الاتفاق، إعادة جميع الرهائن، تفكيك حماس، ونزع سلاح القطاع".
وتابع: "الحرب غيرت وجه الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه سيطلق رسميا على هذه الحرب اسم بـ"حرب النهوض".
وتابع: "قلت في اليوم الثاني أو الثالث من الحرب، سنغير وجه الشرق الأوسط. وهذا بالضبط ما فعلناه".
وحول قرار اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، قال نتنياهو: "كنا في جلسة مجلس الوزراء ولم يكن هناك قرار بالإجماع، فقلت إنني سأفكر بالأمر، وسافرت إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب، وعلى متن الطائرة اتصلت عبر خط آمن وقررت، "سننفذ العملية".
واستضافت مصر، الإثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.