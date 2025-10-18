https://sarabic.ae/20251018/إسرائيل-تعلن-استمرار-إغلاق-معبر-رفح-حتى-إشعار-آخر-1106159213.html

إسرائيل تعلن استمرار إغلاق معبر رفح "حتى إشعار آخر"

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعلميات بعدم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى إشعار آخر. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T16:52+0000

2025-10-18T16:52+0000

2025-10-18T16:52+0000

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجه بعدم فتح معبر رفح حتى إشعارٍ آخر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، أنه بعد التواصل مع الجهات المصرية، سيتم فتح معبر رفح البري، يوم الاثنين المقبل، للسماح بسفر الفلسطينيين المقيمين بمصر والراغبين بالعودة إلى غزة مرة أخرى. وقالت السفارة الفلسطينية، في بيان: "بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، فإن معبر رفح البري سيفتح ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 20 كتوبر، وذلك لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر".وأضاف البيان أن "استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.واستضافت مصر، الإثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.إعلام: نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الإثنين لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

