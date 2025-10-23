https://sarabic.ae/20251023/نائب-الرئيس-الأمريكي-اتفاق-غزة-صامد-رغم-التحديات-1106309459.html

نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم التحديات

نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم التحديات

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يظل صامدًا رغم "عقبات واستثناءات"، منتقدًا بشدة تصويت الكنيست...

وأوضح فانس، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض بقوة ضم الضفة، مشيراً إلى أن قرار الكنيست "رمزي" ولن يؤدي إلى ضم فعلي. وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لتثبيت خطة غزة، مع استمرار الاتصالات مع الشركاء الإقليميين لمناقشة مستقبل القطاع ومرحلة ما بعد الحرب. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

