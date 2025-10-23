https://sarabic.ae/20251023/نائب-الرئيس-الأمريكي-اتفاق-غزة-صامد-رغم-التحديات-1106309459.html
نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم التحديات
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يظل صامدًا رغم "عقبات واستثناءات"، منتقدًا بشدة تصويت الكنيست
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
وأوضح فانس، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض بقوة ضم الضفة، مشيراً إلى أن قرار الكنيست "رمزي" ولن يؤدي إلى ضم فعلي. وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لتثبيت خطة غزة، مع استمرار الاتصالات مع الشركاء الإقليميين لمناقشة مستقبل القطاع ومرحلة ما بعد الحرب. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يظل صامدًا رغم "عقبات واستثناءات"، منتقدًا بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لضم الضفة الغربية.
وأوضح فانس، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
يعارض بقوة ضم الضفة، مشيراً إلى أن قرار الكنيست "رمزي" ولن يؤدي إلى ضم فعلي.
وأكد أن إسرائيل وحركة حماس تلتزمان إلى حد كبير بوقف إطلاق النار، رغم وجود بعض الخروقات، مضيفاً أن المحادثات مستمرة لمعالجة الخلافات حول تنفيذ الاتفاق.
وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل
لتثبيت خطة غزة، مع استمرار الاتصالات مع الشركاء الإقليميين لمناقشة مستقبل القطاع ومرحلة ما بعد الحرب.
وكرر التأكيد أن واشنطن لن ترسل قوات عسكرية إلى غزة، مع التركيز على دعم الحلول الدبلوماسية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس
" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.