نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم التحديات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/نائب-الرئيس-الأمريكي-اتفاق-غزة-صامد-رغم-التحديات-1106309459.html
نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم التحديات
نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم التحديات
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يظل صامدًا رغم "عقبات واستثناءات"، منتقدًا بشدة تصويت الكنيست... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T11:35+0000
2025-10-23T11:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg
وأوضح فانس، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض بقوة ضم الضفة، مشيراً إلى أن قرار الكنيست "رمزي" ولن يؤدي إلى ضم فعلي. وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لتثبيت خطة غزة، مع استمرار الاتصالات مع الشركاء الإقليميين لمناقشة مستقبل القطاع ومرحلة ما بعد الحرب. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251023/إعلام-خطة-أمريكية-إسرائيلية-لتقسيم-غزة-بين-سيطرة-إسرائيل-وحماس-1106307518.html
https://sarabic.ae/20251023/قوة-دولية-لإدارة-قطاع-غزة-أهم-التفاصيل-عن-الدول-المشاركة-وموقف-تل-أبيب--1106306900.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e477d902177f987e1f596ebe41712a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم

نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم التحديات

11:35 GMT 23.10.2025
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يظل صامدًا رغم "عقبات واستثناءات"، منتقدًا بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لضم الضفة الغربية.
وأوضح فانس، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض بقوة ضم الضفة، مشيراً إلى أن قرار الكنيست "رمزي" ولن يؤدي إلى ضم فعلي.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"
10:15 GMT
وأكد أن إسرائيل وحركة حماس تلتزمان إلى حد كبير بوقف إطلاق النار، رغم وجود بعض الخروقات، مضيفاً أن المحادثات مستمرة لمعالجة الخلافات حول تنفيذ الاتفاق.
وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لتثبيت خطة غزة، مع استمرار الاتصالات مع الشركاء الإقليميين لمناقشة مستقبل القطاع ومرحلة ما بعد الحرب.

وكرر التأكيد أن واشنطن لن ترسل قوات عسكرية إلى غزة، مع التركيز على دعم الحلول الدبلوماسية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان في وقفه تضامنيه مع ضحايا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
قوة دولية لإدارة قطاع غزة... أهم التفاصيل عن الدول المشاركة وموقف تل أبيب
09:50 GMT

وتتضمن خطة ترامب، التي طرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
