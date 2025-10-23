https://sarabic.ae/20251023/قوة-دولية-لإدارة-قطاع-غزة-أهم-التفاصيل-عن-الدول-المشاركة-وموقف-تل-أبيب--1106306900.html
قوة دولية لإدارة قطاع غزة... أهم التفاصيل عن الدول المشاركة وموقف تل أبيب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/12/1048145068_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4c31b88e0a982ec59c29e2ea4958f61.jpg
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات لقناة "العربية"، أن القاهرة تطالب بمنح القوة الدولية "حصانة أممية" بقرار من مجلس الأمن، لضمان شرعيتها وتسهيل انتشارها في بيئة تعاني من دمار واسع. وأضاف: دول مستعدة للمشاركةوتجري حاليا مشاورات لتشكيل قوة عربية وإسلامية تضم نحو 4000 جندي لإدارة الأمن في غزة.وأبدت مصر استعدادها لقيادة وحدة عسكرية مشتركة، فيما أعلنت تركيا وأذربيجان وإندونيسيا مشاركتها المحتملة. كما تشير تقارير إلى إمكانية انضمام الأردن وقطر والإمارات والمغرب إلى هذه القوة. رفض إسرائيلي لدور تركيوشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، على رفض إسرائيل دخول قوات تركية إلى قطاع غزة. وأوضحت القناة أن نتنياهو طالب نائب الرئيس الأمريكي بعدم دخول الأتراك إلى غزة، موضحة أن الحديث بين الجانبين تطرق إلى أسماء عدد من الدول التي قد تشارك في ترتيبات الإدارة البديلة في غزة، وإلى قضايا أخرى متعلقة بمستقبل الحكم في القطاع. يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتجه الأنظار نحو تشكيل قوة دولية لإدارة القطاع خلال فترة انتقالية، وسط إصرار مصري على منحها تفويضًا أمميا.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات لقناة "العربية"، أن القاهرة تطالب بمنح القوة الدولية "حصانة أممية" بقرار من مجلس الأمن
، لضمان شرعيتها وتسهيل انتشارها في بيئة تعاني من دمار واسع. وأضاف:
أي تدخل في منطقة صراع مثل غزة يتطلب سندا دوليا وقبولا فلسطينيا.
وتجري حاليا مشاورات لتشكيل قوة عربية وإسلامية تضم نحو 4000 جندي لإدارة الأمن في غزة
.
وأبدت مصر استعدادها لقيادة وحدة عسكرية مشتركة، فيما أعلنت تركيا
وأذربيجان وإندونيسيا مشاركتها المحتملة. كما تشير تقارير إلى إمكانية انضمام الأردن وقطر والإمارات والمغرب إلى هذه القوة.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، على رفض إسرائيل دخول قوات تركية إلى قطاع غزة.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن نتنياهو قوله إن وجود قوات تركية في غزة خط أحمر بالنسبة لتل أبيب، وهو ما صرح به خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس.
وأوضحت القناة أن نتنياهو طالب نائب الرئيس الأمريكي بعدم دخول الأتراك إلى غزة، موضحة أن الحديث بين الجانبين تطرق إلى أسماء عدد من الدول التي قد تشارك في ترتيبات الإدارة البديلة في غزة، وإلى قضايا أخرى متعلقة بمستقبل الحكم في القطاع.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس
" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.