صحة غزة: استلام 15 جثمانا أفرجت عنها إسرائيل اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن استلام 15 جثمانا لأسرى تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع إجمالي الجثامين... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الوزارة في بيان لها على مواقع التواصل، أنه تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانا من بين الـ300 المستلمة.وأكدت أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليمها لأهالي المتوفين.يأتي هذا بعدما أبلغ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عائلة، ليور رودايف، بأن حركتي "حماس" الفلسطينية والجهاد الإسلامي الفلسطيني أعادتا جثمانه إلى إسرائيل، مساء أمس الجمعة، بعد أن أكمل خبراء الطب الشرعي التعرف على هويته، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقُتل روداييف (61 عاما)، نائب منسق الأمن في كيبوتس نير يتسحاق وعضو فرقة الدفاع المدني الإسرائيلي، أثناء اشتباكه مع عناصر الجهاد الإسلامي الفلسطيني صباح يوم 7 أكتوبر 2023، وتم اختطاف جثته إلى غزة.ويعد رودايف هو الرهينة الـ23 المتوفى الذي سلمته "حماس" منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي أنهى الحرب التي بدأت عندما شنت "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص، واختطاف 251 شخصًا كرهائن في غزة. وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الجمعة تسلم الجيش الإسرائيلي جثمان المحتجز من الصليب الأحمر، وأكد أنه في طريقه إلى معهد الطب الشرعي.في الوقت ذاته، تواصل القوات الإسرائيلية انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استهدفت مدفعيتها مناطق شرق مدينة خان يونس، وشنت غارات جوية على المناطق الشرقية من المدينة.

