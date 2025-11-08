صحة غزة: استلام 15 جثمانا أفرجت عنها إسرائيل اليوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/صحة-غزة-استلام-15-جثمانا-أفرجت-عنها-إسرائيل-اليوم-1106866755.html
صحة غزة: استلام 15 جثمانا أفرجت عنها إسرائيل اليوم
صحة غزة: استلام 15 جثمانا أفرجت عنها إسرائيل اليوم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن استلام 15 جثمانا لأسرى تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع إجمالي الجثامين... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T10:42+0000
2025-11-08T10:43+0000
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105937137_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04b16f7412e8d8506bd13159ec92ba0d.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها على مواقع التواصل، أنه تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانا من بين الـ300 المستلمة.وأكدت أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليمها لأهالي المتوفين.يأتي هذا بعدما أبلغ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عائلة، ليور رودايف، بأن حركتي "حماس" الفلسطينية والجهاد الإسلامي الفلسطيني أعادتا جثمانه إلى إسرائيل، مساء أمس الجمعة، بعد أن أكمل خبراء الطب الشرعي التعرف على هويته، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقُتل روداييف (61 عاما)، نائب منسق الأمن في كيبوتس نير يتسحاق وعضو فرقة الدفاع المدني الإسرائيلي، أثناء اشتباكه مع عناصر الجهاد الإسلامي الفلسطيني صباح يوم 7 أكتوبر 2023، وتم اختطاف جثته إلى غزة.ويعد رودايف هو الرهينة الـ23 المتوفى الذي سلمته "حماس" منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي أنهى الحرب التي بدأت عندما شنت "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص، واختطاف 251 شخصًا كرهائن في غزة. وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الجمعة تسلم الجيش الإسرائيلي جثمان المحتجز من الصليب الأحمر، وأكد أنه في طريقه إلى معهد الطب الشرعي.في الوقت ذاته، تواصل القوات الإسرائيلية انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استهدفت مدفعيتها مناطق شرق مدينة خان يونس، وشنت غارات جوية على المناطق الشرقية من المدينة.
https://sarabic.ae/20251103/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-تسلمه-3-جثامين-لجنوده-من-حماس-1106675083.html
https://sarabic.ae/20251026/إسرائيل-ترجح-وجود-جثامين-رهائن-في-مناطق-تحت-سيطرة-جيشها-1106407423.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105937137_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fc258603c7adeef631dbcecf78149621.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

صحة غزة: استلام 15 جثمانا أفرجت عنها إسرائيل اليوم

10:42 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 10:43 GMT 08.11.2025)
© Sputnikالصليب الأحمر ينقل 13 أسير إسرائيلي في إطار الدفعة الثانية لتبادل الأسرى لتسليمهم للجانب الإسرائيلي
الصليب الأحمر ينقل 13 أسير إسرائيلي في إطار الدفعة الثانية لتبادل الأسرى لتسليمهم للجانب الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن استلام 15 جثمانا لأسرى تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع إجمالي الجثامين المستلمة إلى 300 جثمان.
وأوضحت الوزارة في بيان لها على مواقع التواصل، أنه تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانا من بين الـ300 المستلمة.
وأكدت أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليمها لأهالي المتوفين.
يأتي هذا بعدما أبلغ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عائلة، ليور رودايف، بأن حركتي "حماس" الفلسطينية والجهاد الإسلامي الفلسطيني أعادتا جثمانه إلى إسرائيل، مساء أمس الجمعة، بعد أن أكمل خبراء الطب الشرعي التعرف على هويته، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
جنود إسرائيليون يحملون نعش العقيد أساف حمامي خلال جنازته في المقبرة العسكرية كريات شاؤول في تل أبيب، إسرائيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلمه 3 جثامين لجنوده من "حماس"
3 نوفمبر, 07:00 GMT
وقُتل روداييف (61 عاما)، نائب منسق الأمن في كيبوتس نير يتسحاق وعضو فرقة الدفاع المدني الإسرائيلي، أثناء اشتباكه مع عناصر الجهاد الإسلامي الفلسطيني صباح يوم 7 أكتوبر 2023، وتم اختطاف جثته إلى غزة.
ويعد رودايف هو الرهينة الـ23 المتوفى الذي سلمته "حماس" منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي أنهى الحرب التي بدأت عندما شنت "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص، واختطاف 251 شخصًا كرهائن في غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
إسرائيل ترجح وجود جثامين رهائن في مناطق تحت سيطرة جيشها
26 أكتوبر, 10:55 GMT
وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الجمعة تسلم الجيش الإسرائيلي جثمان المحتجز من الصليب الأحمر، وأكد أنه في طريقه إلى معهد الطب الشرعي.
في الوقت ذاته، تواصل القوات الإسرائيلية انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استهدفت مدفعيتها مناطق شرق مدينة خان يونس، وشنت غارات جوية على المناطق الشرقية من المدينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала