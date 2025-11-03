الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلمه 3 جثامين لجنوده من "حماس"
© AP Photo / Leo Correaجنود إسرائيليون يحملون نعش العقيد أساف حمامي خلال جنازته في المقبرة العسكرية كريات شاؤول في تل أبيب، إسرائيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تسلمه من حركة حماس الفلسطينية، رفات 3 أفراد من جنوده، وذلك بعد استكمال الفحوص الطبية الشرعية التي أكدت هوياتهم.
وتعود الجثامين للعقيد أساف حمامي، والنقيب عمر نويترا، والرقيب أول عوز دانيال.
والعقيد أساف حمامي (40 عاما)، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، قُتل خلال اشتباكات مع عناصر "حماس" في مستوطنة "نيريم" قرب الحدود مع غزة، صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ونُقلت جثته إلى داخل القطاع، أما النقيب عمر نويترا (21 عاما)، وهو جندي أمريكي الأصل وقائد فصيلة في الكتيبة 77 التابعة للواء المدرع السابع، فقد لقي مصرعه في اشتباكات مماثلة قرب "نيريم"، خلال الهجوم ذاته، ونُقلت جثته كذلك إلى غزة.
بينما الرقيب أول عوز دانيال (19 عاما)، فقد قُتل هو الآخر أثناء قتاله ضد حركة حماس.
לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו למשפחותיהם של החטופים אל״ם אסף חממי ז״ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז״ל וסמל ראשון עוז דניאל ז״ל כי יקיריהם הושבו לקבורה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2025
על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, אל״ם אסף חממי… pic.twitter.com/wR9xPg50WF
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان بعد تلقي الجثث الثلاث، أن إسرائيل "عازمة وملتزمة وتعمل بلا كلل لإعادة جميع جثث الرهائن الثمانية المتبقين لدفنهم"، مضيفًا أن حركة حماس، "مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادتهم كجزء من تنفيذ الاتفاق".
ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 3, 2025
יהי זכרם ברוך.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سلّمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددًا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
واستضافت مصر، الشهر الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025 الرهائن العشرين الأحياء، التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وقالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها لإسرائيل.