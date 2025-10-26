https://sarabic.ae/20251026/إسرائيل-ترجح-وجود-جثامين-رهائن-في-مناطق-تحت-سيطرة-جيشها-1106407423.html

إسرائيل ترجح وجود جثامين رهائن في مناطق تحت سيطرة جيشها

قال مسؤولان إسرائيليان، اليوم الأحد، إن تل أبيب تعتقد أن العديد من جثامين رهائنها قد يكونوا موجودين في مناطق "الخط الأصفر" الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وأن... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

ويمثل "الخط الأصفر" منطقة ترسيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة.وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي في تصريحات لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، أمس السبت، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على طلب من القاهرة بالسماح بدخول معدات وأفراد مصريين للمساعدة، في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان واستعادة رفات الرهائن القتلى.ودخل الفريق والمعدات قطاع غزة، بينما كانت إسرائيل تستعد لاحتمال أن تفرج "حماس" عن رفات رهينتين آخرين قريبا، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش وقناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق، نقلا عن مصدر إسرائيلي.وكان رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الحية، أعلن أنه سيتم دخول مناطق جديدة، اليوم الأحد، للبحث عن بعض جثامين محتجزين إسرائيليين.وأشار الحية إلى أن "حماس" سلمت 20 محتجزا إسرائيليا، بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.واستضافت مصر، الاثنين قبل الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت "حماس" بإعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها.

