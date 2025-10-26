https://sarabic.ae/20251026/حماس-تعلن-البحث-عن-جثث-إسرائيليين-في-مناطق-جديدة-داخل-غزة-1106398935.html

"حماس" تعلن البحث عن جثث إسرائيليين في مناطق جديدة داخل غزة

"حماس" تعلن البحث عن جثث إسرائيليين في مناطق جديدة داخل غزة

قال رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الحية، إن فرق البحث الخاصة بها ستدخل، اليوم الأحد، مناطق جديدة للعثور على جثامين المحجتزين الإسرائيليين. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الحية في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية أن الحركة سلّمت 20 محتجزا إسرائيليا بعد مرور 72 ساعة على وقف إطلاق النار.وأكد أن إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها رغم عامين من الحرب، مشددا بالقول: "لن نمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف القتال".وكان رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، قال في مقابلته مع قناة "الجزيرة" القطرية إن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مؤكدا استعدادها لتسليم جميع مقاليد الإدارة، بما فيها الملف الأمني، للجنة إدارة وطنية.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

