إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي في غزة واقتحامات في الضفة الغربية

تابعنا عبر
شن الجيش الإسرائيلي، قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما اقتمحت قواته عددا من البلدات في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت حيي التفاح والدرج شرق مدينة غزة".
وفي الضفة الغربية، "اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
