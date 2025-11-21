عربي
الجيش الإسرائيلي يقتل شرطيا فلسطينيا في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقتل شرطيا فلسطينيا في الضفة الغربية
اغتال الجيش الإسرائيلي شرطيا فلسطينيا واعتقل آخر خلال عملية نفذها فجر اليوم الجمعة بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
اغتال الجيش الإسرائيلي شرطيا فلسطينيا واعتقل آخر خلال عملية نفذها فجر اليوم الجمعة بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.
ذكرت ذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي، على موقع "إكس"، مشيرة إلى أن الشرطيين "متهمين بإطلاق النار على قوة إسرائيلية".
وقالت إن "الشرطيين الفلسطينيين قاما، قبل أيام، بإطلاق النار على قوة إسرائيلية في مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح".
كما شهدت بلدة كفر عقب، شمال القدس، فجر اليوم الجمعة، مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة في هجوم قرب غوش عتصيون بالضفة الغربية
18 نوفمبر, 22:59 GMT
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
