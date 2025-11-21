https://sarabic.ae/20251121/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-شرطيا-فلسطينيا-في-الضفة-الغربية-1107378209.html
الجيش الإسرائيلي يقتل شرطيا فلسطينيا في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقتل شرطيا فلسطينيا في الضفة الغربية
اغتال الجيش الإسرائيلي شرطيا فلسطينيا واعتقل آخر خلال عملية نفذها فجر اليوم الجمعة بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.
ذكرت ذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي، على موقع "إكس"، مشيرة إلى أن الشرطيين "متهمين بإطلاق النار على قوة إسرائيلية".وقالت إن "الشرطيين الفلسطينيين قاما، قبل أيام، بإطلاق النار على قوة إسرائيلية في مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح".كما شهدت بلدة كفر عقب، شمال القدس، فجر اليوم الجمعة، مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
