لماذا رفضت الفصائل الفلسطينية قرار مجلس الأمن وكيف ستتعامل "حماس" مع خطة ترامب؟
مع إقرار مجلس الأمن لخطة ترامب بشأن قطاع غزة، أعلنت الكثير من الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة "حماس" رفضها لما أسمته بـ "الوصاية" الجديدة على القطاع.
وقالت "حماس": إن القرار يفرض "آلية وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على تكريس وقائع جديدة تفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي تعتبره انتقاصاً من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وجددت "حماس" تمسكها بحق "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة"، مؤكدة أن "سلاح المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال، وأن أي نقاش حول ملف السلاح يجب أن يظل شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضة قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم تمريره بدفع أمريكي بشأن قطاع غزة.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
أمس, 11:36 GMT
ووصفت الفصائل إياه بأنه "أداة للوصاية الدولية" و"شراكة عميقة في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرة أن القرار يتجاوز المرجعيات الدولية ويهدف إلى فرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.
وحذرت من أن أي قوة دولية يراد نشرها في غزة بالصيغة المطروحة ستتحول إلى شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي الجديد أو الإدارة المفروضة، ما يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب والدوافع وراء رفض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لا سيما "حماس" قرار مجلس الأمن، خاصة أن "حماس" سبق وأن وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة ترامب.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
نيبينزيا ينتقد غياب إعادة التأكيد على حل الدولتين في قرار مجلس الأمن بشأن غزة
أمس, 03:00 GMT

انتداب أمريكي

يرى المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، وجود تباين جوهري بين الخطة الأمريكية التي وقع عليها في مجلس الأمن وبين الاتفاقية الموقعة في قمة شرم الشيخ، حيث أن إبلاغ الفصائل الفلسطينية الوسطاء بالموافقة على تطبيق المرحلة الأولى كان مستندا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالحكم ونزع السلاح واللجنة الإدارية والإعمار ستخضع للتفاوض خلال تنفيذ تلك المرحلة، في حين اكتفت الخطة الأمريكية بخطوط عريضة للمراحل التالية دون تفاصيل، ما فتح الباب لفرض وقائع جديدة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشير القراءة السياسية لنصوص القرار الصادر عن مجلس الأمن، إلى حسم ملفات أبرزها قضية الإدارة التي أُحيلت إلى ما يسمى "مجلس السلام" بقيادة ترامب، مع إخضاع الكيانات الأخرى لتبعيته، وهو ما يؤسس لواقع سياسي جديد ترفضه الفصائل في قطاع غزة، باعتباره يشكل وصاية أو انتدابا أمريكيا جديدا، يمهد الطريق سياسيا لفصل القطاع عن الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، بحسب العابد، القرار الأممي حدد مهام "قوات الإنفاذ الدولية" بشكل يتجاوز الرغبة الفلسطينية في وجود قوات للفصل والتدريب والمراقبة وحماية الشعب؛ إذ نص القرار على مهام تطبيق القانون ونزع سلاح الفصائل بالقوة وتجفيف مواردها، ما قد يشرعن تدخلات قد تصل إلى تفتيش المنازل وملاحقة كل فلسطيني لنزع السلاح.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
أبرز ملامح خطة ترامب التي أقرها مجلس الأمن بشأن غزة.. نقطة مهمة انتقدتها موسكو
أمس, 08:14 GMT
ويرى أن القرار ينطوي على اشتراطات معقدة تتعلق بالحقوق السياسية الفلسطينية، حيث رُبط التفكير في مسار الدولة بتحقيق شروط الإصلاح ونزع السلاح والإعمار تحت إشراف "مجلس السلام"، دون وجود ضمانات لاعتراف نهائي بالدولة أو تحديد لحدودها سواء في غزة أو الضفة، ودون إلزام بإنهاء الاحتلال أو توضيح لطبيعة الدولة في "اليوم التالي" بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة عام 2027، مع غياب أي نص يلزم مجلس السلام بإنهاء مهامه بحلول ذلك التاريخ.
وأوضح العابد أن القرار الأممي يخلو من أي إشارة لانتهاكات دولة الاحتلال أو تحميلها مسؤولية تدمير غزة وإبادة الشعب الفلسطيني، متجاهلاً قواعد القانون الدولي التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بمسؤولية الإعمار والتعويض، ليستبدل ذلك بطلب التبرعات الدولية، كما أبقى القرار ضبابية حول تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، ومدة بقاء القوات الدولية، وطبيعة علاقتها بالشرطة الفلسطينية المزمع نشرها.

وأشار إلى أن الخطورة الاستراتيجية لهذا القرار تكمن في تحول هذه الرؤية إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، مما يجعله مرجعية دولية جديدة للأمن والسلام، ستتذرع بها إسرائيل والولايات المتحدة لتجاوز المرجعيات والقرارات الأممية السابقة المنصفة للقضية الفلسطينية، وهو ما يخرج القرار من كونه أداة للحل والسلام إلى كونه مدخلا لإشكاليات وصراعات جديدة، وبداية لمرحلة من السيطرة الأمريكية المباشرة نيابة عن الاحتلال.

آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
إعلام: خطة أمريكية لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين
15 نوفمبر, 05:52 GMT

صفقة القرن

من جانبه اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن رفض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مقدمتها حركة "حماس"، تطبيق الخطة الأمريكية التي تم التصويت عليها في مجلس الأمن، تأتي بسبب وجود الكثير من القضايا الملغومة، والتي تدفع باتجاه العودة للخلف.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الخطة الأمريكية لا تحتوي بشكل أو بآخر على نقاط واضحة لمسارات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعن عودة اللاجئين الفلسطينيين، في ظل رفض إسرائيل هذه المسألة بقوة. وأكد أن الخطة تتحدث عن إنهاء تسليح المقاومة الفلسطينية، وهو أمر يوجد به الكثير من العقبات، بيد أن صدور القرار تحت البند السادس، يعني عدم وجود قوة لتفكيك السلاح، وسيكون هناك فرصة للمناورة.

ويرى الرقب أن حركة "حماس" وافقت قبل ذلك على خطة الرئيس الأمريكي، والتي كانت تتحدث في المقام الأول عن انسحاب الجيش الإسرائيلي، لكن الجديد إضافة صفقة القرن التي تحدث عنها الرئيس ترامب في عام 2020، ضمن قضايا الخطة المطروحة، وأوضح أن هذه النقاط تعتبر مزعجة وخطيرة، وتعني العودة للوراء بالقضية الفلسطينية، لا سيما في موضوع صفقة القرن، والخطط الأمريكية القديمة في هذا الشأن.

عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
بعد لغط كبير.. ما الفرق بين لجنة إدارة غزة والقوة الدولية في القطاع؟
6 نوفمبر, 06:48 GMT

"حماس" والفصائل

بدوره قال خليل أبو كرش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة "حماس" كانت قد وقعت بالفعل على اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعتبر جزءا منه، وذلك في معرض تعليقه على أسباب رفض تلك الفصائل لتصويت مجلس الأمن على الخطة الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك حالة انفصال عن الواقع ونوع من التمرد داخل حركة "حماس"، مشيرا إلى أن الفصائل في غزة لا تتصرف بحرية نظراً لهيمنة الحركة، وأن قرار "حماس" هو المؤثر الفعلي والموجه لتوجهات هذه الفصائل.

ويرى أبو كرش أن "حماس" تحاول من خلال موقفها الحالي إظهار نفسها وكأنها وافقت فقط على الخطوات الأولى من الرؤية الأمريكية، بينما فيما يتعلق بقضية السلاح وترتيبات اليوم التالي، لا تريد المضي قدما في باقي الاتفاق، وحذر من أن هذا السلوك يحمل انعكاسات خطيرة، إذ قد تستغل إسرائيل هذا الرفض وإبقاء "حماس" مسيطرة على المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي كذريعة لاستئناف الحرب والقتال مرة أخرى.

فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"حماس": قرار مجلس الأمن لا يلبي مطالب الفلسطينيين ويفرض وصاية دولية على غزة
أمس, 00:41 GMT
وأكد أن استمرار وجود "حماس" في المشهد يعني عمليا عدم القدرة على البدء في الإعمار، موضحا أن العالم لن يستثمر في عملية إعادة إعمار القطاع في ظل حكم الحركة وهو قرار دولي، مشددا على ضرورة أن تعي "حماس" هذه الحقيقة، ولفت إلى وجود تيارات وأجنحة متعددة داخل "حماس" وخلافات عميقة بينها، ظهرت بشكل جلي بعد أزمة المقاتلين في أنفاق رفح وتدخل واشنطن لمحاولة إخراجهم في ظل التعنت الإسرائيلي.
وأضاف أن الفصائل، وتحديدا "حماس"، لم يعد لديها خيارات كثيرة، وأن خيار الحرب والاقتتال قد استنفد بعد التدمير الواسع والكبير الذي لحق بقطاع غزة، وبالتالي فإن العودة للقتال لم يعد خيارا حقيقيا لدى الحركة، واعتبر أن الحركة تحاول كسب نوع من الشرعية والقول إنها موجودة على الطاولة من خلال هذا النوع من الرفض الذي وصفه بأنه إعلامي وعلني، بينما يبدو أن للحركة رأيا آخر ومغايرا في الغرف المغلقة والمواقع المهمة.
ونوه خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أهمية النظر للمشهد من زاوية أن القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن يعني ضمنيا أنه لا عودة للحرب مرة أخرى، وأن العالم بدأ يبحث في الترتيبات السياسية وعملية إعادة الإعمار والمضي قدماً في هذا الاتفاق.
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"حماس" تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان
أمس, 22:03 GMT
وحذر من أن مثل هذه البيانات الصادرة عن "حماس" قد تؤثر على آلية تنفيذ القرار وقد تعطله جزئيا من الناحية الزمنية، وهو ما سيكون حسابه مكلفا على المدنيين الفلسطينيين في القطاع الذين يعيشون حالة مأساوية وبحاجة ماسة وسريعة للمساعدات وإعادة الإعمار والإيواء، وأنهى حديثه بالإشارة إلى أن "حماس" تبدو مرة أخرى أنها تفضل مصالحها الحزبية الضيقة على حساب المصالح الفلسطينية العليا ومصالح الشعب الذي يعاني ويلات الحرب، وفقا لقوله.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، الاثنين، قرارا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة، حيث صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
"حماس" تعلق على تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
11 نوفمبر, 08:03 GMT
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة، وسيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
الأونروا: مئات الآلاف في غزة يستقبلون الشتاء داخل خيام ممزقة وبلا أدنى مقومات الحياة
