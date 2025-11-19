https://sarabic.ae/20251119/لماذا-رفضت-الفصائل-الفلسطينية-قرار-مجلس-الأمن-وكيف-ستتعامل-حماس-مع-خطة-ترامب؟-1107302619.html

لماذا رفضت الفصائل الفلسطينية قرار مجلس الأمن وكيف ستتعامل "حماس" مع خطة ترامب؟

لماذا رفضت الفصائل الفلسطينية قرار مجلس الأمن وكيف ستتعامل "حماس" مع خطة ترامب؟

سبوتنيك عربي

مع إقرار مجلس الأمن لخطة ترامب بشأن قطاع غزة، أعلنت الكثير من الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة "حماس" رفضها لما أسمته بـ "الوصاية" الجديدة على القطاع. 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T19:51+0000

2025-11-19T19:51+0000

2025-11-19T19:51+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

منظمة الأمم المتحدة

اسرائيل

دولة فلسطينية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg

وقالت "حماس": إن القرار يفرض "آلية وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على تكريس وقائع جديدة تفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي تعتبره انتقاصاً من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وجددت "حماس" تمسكها بحق "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة"، مؤكدة أن "سلاح المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال، وأن أي نقاش حول ملف السلاح يجب أن يظل شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".ووصفت الفصائل إياه بأنه "أداة للوصاية الدولية" و"شراكة عميقة في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرة أن القرار يتجاوز المرجعيات الدولية ويهدف إلى فرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.وحذرت من أن أي قوة دولية يراد نشرها في غزة بالصيغة المطروحة ستتحول إلى شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي الجديد أو الإدارة المفروضة، ما يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.انتداب أمريكييرى المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، وجود تباين جوهري بين الخطة الأمريكية التي وقع عليها في مجلس الأمن وبين الاتفاقية الموقعة في قمة شرم الشيخ، حيث أن إبلاغ الفصائل الفلسطينية الوسطاء بالموافقة على تطبيق المرحلة الأولى كان مستندا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالحكم ونزع السلاح واللجنة الإدارية والإعمار ستخضع للتفاوض خلال تنفيذ تلك المرحلة، في حين اكتفت الخطة الأمريكية بخطوط عريضة للمراحل التالية دون تفاصيل، ما فتح الباب لفرض وقائع جديدة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشير القراءة السياسية لنصوص القرار الصادر عن مجلس الأمن، إلى حسم ملفات أبرزها قضية الإدارة التي أُحيلت إلى ما يسمى "مجلس السلام" بقيادة ترامب، مع إخضاع الكيانات الأخرى لتبعيته، وهو ما يؤسس لواقع سياسي جديد ترفضه الفصائل في قطاع غزة، باعتباره يشكل وصاية أو انتدابا أمريكيا جديدا، يمهد الطريق سياسيا لفصل القطاع عن الضفة الغربية.ويرى أن القرار ينطوي على اشتراطات معقدة تتعلق بالحقوق السياسية الفلسطينية، حيث رُبط التفكير في مسار الدولة بتحقيق شروط الإصلاح ونزع السلاح والإعمار تحت إشراف "مجلس السلام"، دون وجود ضمانات لاعتراف نهائي بالدولة أو تحديد لحدودها سواء في غزة أو الضفة، ودون إلزام بإنهاء الاحتلال أو توضيح لطبيعة الدولة في "اليوم التالي" بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة عام 2027، مع غياب أي نص يلزم مجلس السلام بإنهاء مهامه بحلول ذلك التاريخ.وأوضح العابد أن القرار الأممي يخلو من أي إشارة لانتهاكات دولة الاحتلال أو تحميلها مسؤولية تدمير غزة وإبادة الشعب الفلسطيني، متجاهلاً قواعد القانون الدولي التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بمسؤولية الإعمار والتعويض، ليستبدل ذلك بطلب التبرعات الدولية، كما أبقى القرار ضبابية حول تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، ومدة بقاء القوات الدولية، وطبيعة علاقتها بالشرطة الفلسطينية المزمع نشرها.صفقة القرنمن جانبه اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن رفض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مقدمتها حركة "حماس"، تطبيق الخطة الأمريكية التي تم التصويت عليها في مجلس الأمن، تأتي بسبب وجود الكثير من القضايا الملغومة، والتي تدفع باتجاه العودة للخلف.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الخطة الأمريكية لا تحتوي بشكل أو بآخر على نقاط واضحة لمسارات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعن عودة اللاجئين الفلسطينيين، في ظل رفض إسرائيل هذه المسألة بقوة. وأكد أن الخطة تتحدث عن إنهاء تسليح المقاومة الفلسطينية، وهو أمر يوجد به الكثير من العقبات، بيد أن صدور القرار تحت البند السادس، يعني عدم وجود قوة لتفكيك السلاح، وسيكون هناك فرصة للمناورة."حماس" والفصائلبدوره قال خليل أبو كرش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة "حماس" كانت قد وقعت بالفعل على اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعتبر جزءا منه، وذلك في معرض تعليقه على أسباب رفض تلك الفصائل لتصويت مجلس الأمن على الخطة الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك حالة انفصال عن الواقع ونوع من التمرد داخل حركة "حماس"، مشيرا إلى أن الفصائل في غزة لا تتصرف بحرية نظراً لهيمنة الحركة، وأن قرار "حماس" هو المؤثر الفعلي والموجه لتوجهات هذه الفصائل.وأكد أن استمرار وجود "حماس" في المشهد يعني عمليا عدم القدرة على البدء في الإعمار، موضحا أن العالم لن يستثمر في عملية إعادة إعمار القطاع في ظل حكم الحركة وهو قرار دولي، مشددا على ضرورة أن تعي "حماس" هذه الحقيقة، ولفت إلى وجود تيارات وأجنحة متعددة داخل "حماس" وخلافات عميقة بينها، ظهرت بشكل جلي بعد أزمة المقاتلين في أنفاق رفح وتدخل واشنطن لمحاولة إخراجهم في ظل التعنت الإسرائيلي.وأضاف أن الفصائل، وتحديدا "حماس"، لم يعد لديها خيارات كثيرة، وأن خيار الحرب والاقتتال قد استنفد بعد التدمير الواسع والكبير الذي لحق بقطاع غزة، وبالتالي فإن العودة للقتال لم يعد خيارا حقيقيا لدى الحركة، واعتبر أن الحركة تحاول كسب نوع من الشرعية والقول إنها موجودة على الطاولة من خلال هذا النوع من الرفض الذي وصفه بأنه إعلامي وعلني، بينما يبدو أن للحركة رأيا آخر ومغايرا في الغرف المغلقة والمواقع المهمة.وحذر من أن مثل هذه البيانات الصادرة عن "حماس" قد تؤثر على آلية تنفيذ القرار وقد تعطله جزئيا من الناحية الزمنية، وهو ما سيكون حسابه مكلفا على المدنيين الفلسطينيين في القطاع الذين يعيشون حالة مأساوية وبحاجة ماسة وسريعة للمساعدات وإعادة الإعمار والإيواء، وأنهى حديثه بالإشارة إلى أن "حماس" تبدو مرة أخرى أنها تفضل مصالحها الحزبية الضيقة على حساب المصالح الفلسطينية العليا ومصالح الشعب الذي يعاني ويلات الحرب، وفقا لقوله.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، الاثنين، قرارا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة، حيث صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة، وسيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.الأونروا: مئات الآلاف في غزة يستقبلون الشتاء داخل خيام ممزقة وبلا أدنى مقومات الحياة

https://sarabic.ae/20251118/الفصائل-الفلسطينية-ترفض-بالإجماع-قرار-مجلس-الأمن-حول-غزة-وتعتبره-شراكة-دولية-في-الإبادة-1107234591.html

https://sarabic.ae/20251118/نيبينزيا-ينتقد-غياب-إعادة-التأكيد-على-حل-الدولتين-في-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-1107218661.html

https://sarabic.ae/20251118/أبرز-ملامح-خطة-ترامب-التي-أقرها-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-نقطة-مهمة-انتقدتها-موسكو-1107222114.html

https://sarabic.ae/20251115/إعلام-خطة-أمريكية-لتقسيم-قطاع-غزة-إلى-قسمين-1107127911.html

https://sarabic.ae/20251106/بعد-لغط-كبير-ما-الفرق-بين-لجنة-إدارة-غزة-والقوة-الدولية-في-القطاع؟-1106784942.html

https://sarabic.ae/20251118/حماس-قرار-مجلس-الأمن-لا-يلبي-مطالب-الفلسطينيين-ويفرض-وصاية-دولية-على-غزة-1107218219.html

https://sarabic.ae/20251118/حماس-تنفي-اتهامات-إسرائيل-بوجود-مجمع-تدريب-لها-بمخيم-عين-الحلوة-في-لبنان-1107263253.html

https://sarabic.ae/20251111/حماس-تعلق-على-تصديق-الكنيست-بالقراءة-الأولى-على-قانون-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-1106961338.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, اسرائيل, دولة فلسطينية